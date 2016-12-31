В деревне Похмелино мужчина украл у мачехи иконы и распятие





В минувшие сутки сотрудники полиции по подозрению в краже котла из бани задержали 54-летнего жителя Пестяков. В ходе работы с задержанным оперативникам удалось изобличить ранее неоднократно судимого за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчину еще в одном факте преступной деятельности.

Было установлено, что в конце 2013 года он незаконно проник в дом мачехи в поселке Похмелино Пестяковского района, и пока хозяйка жилища отсутствовала, похитил две иконы и крест-распятие.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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