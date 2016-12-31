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ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
В действиях правительства Ивановской области в сфере предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям ФАС России обнаружила признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
Как пояснили в антимонопольном ведомстве, в июне 2016 года правительство Ивановской области приняло поправки к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.
Согласно поправкам, годовой объем субсидий, выделенных по этому направлению поддержки, как из федерального, так и из регионального бюджетов, в полном объеме предоставляется сельхозтоваропроизводителям в первом квартале текущего года. Ранее субсидии предоставлялись сельхозтоваропроизводителям ежеквартально в течение года.
По мнению ФАС России, такое нововведение может приводить к дискриминации производителей молока, чья территория на момент выдачи субсидий была признана неблагополучной по лейкозу крупного рогатого скота. Впоследствии такие ограничения могут быть сняты. Служба усматривает в действиях правительства Ивановской области признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции
«ФАС России предупреждает о необходимости прекращения указанных действий путем внесения в действующий Порядок предоставления субсидий соответствующих изменений в срок до 16 февраля 2017 года», - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
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