Увеличилось количество авиарейсов Санкт-Петербург - Иваново - Санкт-Петербург

Расписание





Со 2 февраля авиакомпания «РусЛайн» вводит дополнительные частоты на рейсе Санкт-Петербург-Иваново. Теперь рейсы Санкт-Петербург - Иваново - Санкт-Петербург будут осуществляться до 3 раз в неделю. То есть помимо уже выполняющихся рейсов по вторникам и субботам, добавляются рейсы и по четвергам.

Расписание (время местное):

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