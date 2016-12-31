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Увеличилось количество авиарейсов Санкт-Петербург - Иваново - Санкт-Петербург
Расписание
Со 2 февраля авиакомпания «РусЛайн» вводит дополнительные частоты на рейсе Санкт-Петербург-Иваново. Теперь рейсы Санкт-Петербург - Иваново - Санкт-Петербург будут осуществляться до 3 раз в неделю. То есть помимо уже выполняющихся рейсов по вторникам и субботам, добавляются рейсы и по четвергам.
Расписание (время местное):
|
Рейс
|
Маршрут
|
Дни вылета
|
Вылет
|
Прилет
|
Период движения
|
7R-103
|
ВТ, СБ
|
10:40
|
12:05
|
14.01.17-25.03.17
|
7R-103
|
ЧТ
|
17:25
|
18:50
|
02.02.17-23.03.17
|
7R-104
|
СБ
|
16:30
|
17:55
|
14.01.17-25.03.17
|
7R-104
|
ВТ
|
19:40
|
21:05
|
17.01.17-31.01.17
|
7R-104
|
ВТ, ЧТ
|
19:40
|
21:05
|
02.02.17-23.03.17
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Комментарии (1)
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- просто никсегодня, 17:08Отлично! Очень нужный рейс!
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