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сегодня, 15:50
В Ивановской области ревнивец заплатил за лечение избитого им соперника
В пользу пострадавшего взыскано 35 тысяч рублей
Житель поселка Пестяки на почве ревности избил мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью. За это буйный ревнивец был осужден. А вот пострадавшему пришлось долго лечиться за счет государства - ТФОМС Ивановской области. Общая стоимость медицинских услуг составила более 30 тысяч рублей.
Прокуратура подготовила и направила в суд исковое заявление о взыскании с осужденного расходов, потраченных на лечение потерпевшего. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд удовлетворил иск. В настоящее время компенсация расходов на медуслуги с жителя Пестяков взыскана полностью.
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