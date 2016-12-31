ВИДЕО с места пожара, в котором погибли три человека





Как мы сообщали ранее, вчерашний пожар в Фурманове стал причиной человеческих жертв. Трагедия, унесшая жизни троих людей, произошла в 47-м доме по улице Фридриха Энгельса.

Пожарные на место прибыли в начале восьмого вечера, через несколько минут после сообщения. Когда сбили пламя, в доме спасателями были обнаружены тело мужчины 1964 года рождения и женщины, личность которой сейчас устанавливается. Специалисты также пытаются выяснить кто был третий погибший на пожаре. Даже половую принадлежность останков установить пока не представляется возможным.

Предварительной причиной возгорания спасатели называют неисправность печного оборудования, которое еще до пожара находилось в полуразрушенном состоянии.

Видео предоставлено IvanovoNews пресс-службой ГУ МЧС по Ивановской области

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