Украденные в Иванове мусорные контейнеры заменили новыми





У дома-коммуны в областном центре появились новые контейнеры. О хищении мусорных баков со двора дома №1 на улице Красных Зорь мы рассказывали в начале недели.

Проблемы с вывозом мусора, по словам местных жителей, начались примерно 2 года назад, когда дом взяла на баланс «Народная управляющая компания». С тех пор контейнеры опустошали в лучшем случае раз в полгода. И заполнялись они сразу же. Помогали проезжающие мимо автомобилисты.

На прошлой неделе контейнеры и вовсе пропали. Мусор остался. Договор на вывоз бытовых отходов заключен с индивидуальным предпринимателем Кургановым. Он пытался найти мусорные баки. Но, видимо, не нашел.

Вчера здесь появились новые и еще бункер для габаритного мусора. Но долго стоять на этой площадке они не будут. По СанПиНу место - неподходящее.

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», - сообщил корреспонденту IvanovoNews руководитель городского управления ЖКХ Дмитрий Растатуров.