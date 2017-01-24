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24.01.2017 16:32В Иванове украли мусорные контейнеры, стоявшие во дворе многоквартирного дома
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24.01.2017 17:22УКРАЛИ МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
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Украденные в Иванове мусорные контейнеры заменили новыми
У дома-коммуны в областном центре появились новые контейнеры. О хищении мусорных баков со двора дома №1 на улице Красных Зорь мы рассказывали в начале недели.
Проблемы с вывозом мусора, по словам местных жителей, начались примерно 2 года назад, когда дом взяла на баланс «Народная управляющая компания». С тех пор контейнеры опустошали в лучшем случае раз в полгода. И заполнялись они сразу же. Помогали проезжающие мимо автомобилисты.
На прошлой неделе контейнеры и вовсе пропали. Мусор остался. Договор на вывоз бытовых отходов заключен с индивидуальным предпринимателем Кургановым. Он пытался найти мусорные баки. Но, видимо, не нашел.
Вчера здесь появились новые и еще бункер для габаритного мусора. Но долго стоять на этой площадке они не будут. По СанПиНу место - неподходящее.«Необходимо отметить, что эта площадка все-таки временная, и сейчас управляющая компания совместно с контрольными органами выбирает новое место. Жители будут оповещены о новом месте. А пока площадка не будет выбрана и оборудована, складирование, сбор мусора будет осуществляться на этом месте», - сообщил корреспонденту IvanovoNews руководитель городского управления ЖКХ Дмитрий Растатуров.
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Комментарии (1)
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- Александр 56сегодня, 17:41Предлагаю разместить эти контейнеры по адресу пл. Революции, д. 6
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