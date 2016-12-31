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сегодня, 15:06
В Ивановской области «Транспортная компания» незаконно добывала песок и поставляла его на военный объект
Директор предприятия привлечен к ответственности
Прокуратура установила, что ООО «Транспортная компания» на земельном участке в районе деревни Камешково Шуйского района в нарушение Закона «О недрах», без соответствующей лицензии при помощи спецтехники добывала песок. Затем доставляла его на военный объект в рамках госконтракта.
В связи с этим в отношении директора «Транспортной компании» было возбуждено дело об административном правонарушении.
«По итогам его рассмотрения постановлением Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области директор компании привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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- ВсегдаПравсегодня, 16:30А сколько получено за поставку песка?
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- Александр 56сегодня, 17:40Ну прямо с языка сняли.
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