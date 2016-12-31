В Ивановской области «Транспортная компания» незаконно добывала песок и поставляла его на военный объект

Директор предприятия привлечен к ответственности





Прокуратура установила, что ООО «Транспортная компания» на земельном участке в районе деревни Камешково Шуйского района в нарушение Закона «О недрах», без соответствующей лицензии при помощи спецтехники добывала песок. Затем доставляла его на военный объект в рамках госконтракта.

В связи с этим в отношении директора «Транспортной компании» было возбуждено дело об административном правонарушении.

«По итогам его рассмотрения постановлением Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области директор компании привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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