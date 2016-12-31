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Новости

сегодня, 14:57

В феврале ивановская станция слива примет большее количество ЖБО


На сегодняшний день в Иванове существует только одна станция слива жидких бытовых отходов - на улице Профсоюзной. Вторую еще только собираются строить – на улице Парижской Коммуны, где, по словам замглавы администрации города Виктора Казанцева, уже выбран участок с обводненными грунтами, то есть который подходит для станции. Сейчас собираются исходные технические данные для предполагаемого строительства станции.

Что касается действующей станции слива, то, как рассказал гендиректор МУП «САЖХ» Максим Шиганов, за январь 2017 года объем слива ЖБО составил 1080 кубометров. Однако в феврале станция планирует принять большее количество отходов. Сейчас точка работает по графику с 8 часов утра до 8 часов вечера, но по просьбам предпринимателей обсуждается вопрос о выделении дополнительного времени до 22.00 по договоренности с организациями.



ключевые слова: ЖБО отходы слив станция
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