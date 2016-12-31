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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
Суббота, 28 января
Открытый Чемпионат города Иваново по футзалу пройдет в спортивном комплексе «РИАТ». Начало соревнований в 08.20.
В 17.00 Центр культуры и отдыха приглашает зрителей на концерт, посвященный памяти руководителя городского хора ветеранов С. Г. Троицкого. Начало в 17.00.
Воскресенье, 29 января
В 13.00 начнутся культурно-массовые развлекательные мероприятия в парке им. В.Я. Степанова.
Парки культуры и отдыха приглашают горожан провести выходные на свежем воздухе. Ивановцев ожидают культурно-развлекательные программы в течение дня. Любители активного зимнего отдыха могут с пользой провести время на лыжных трассах и ледовых катках. Лыжные трассы проложены в парках имени В.Я. Степанова, Революции 1905 года, «Харинка».
Открытые ледовые катки на территории города работают в парке им. Степанова (здесь действуют 2 катка – большой и малый для семейного катания), на стадионе «Текстильщик» и в городском Детском парке.
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