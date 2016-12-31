За год в Ивановской области уничтожили 19 тонн мяса и около 3 тонн овощей





В 2016 году Службой ветеринарии Ивановской области было проведено более 1,9 млн экспертиз подконтрольной продукции. В результате проведенных мероприятий уничтожено 19 тонн небезопасного мяса и субпродуктов, а также более 2,7 тонн овощей и фруктов. Такие данные приводит Комплекс экономического развития регионального правительства.

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