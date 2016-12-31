В Иванове пенсионерку несправедливо заподозрили в оплате продуктов фальшивыми деньгами

Перестраховавшаяся сотрудница магазина даже вызвала полицию





В одном из ивановских продуктовых магазинов при оплате товара 67-летняя жительница областного центра предъявила банкноту номиналом 500 рублей. Купюра вызвала у кассира сомнение в подлинности. Продавца смутило то, что банкнота была сильно измята и имела много потертостей. Работница магазина вызвала сотрудников полиции.

Прибывшим на место полицейским, покупательница пояснила, что купюру получила в качестве сдачи в одном из салонов сотовой связи.

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Между тем согласно проведенным исследованием в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Ивановской области изъятая банкнота оказалась подлинной, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.