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12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
В областном центре целый ряд управляющих компаний заключили такие договоры на управление домами, в которых, в нарушение Жилищного Кодекса, было предусмотрено право УК в одностороннем порядке увеличивать тариф на содержание и ремонт общего имущества на следующий календарный год без согласия собственников.
«Такие условия создают предпосылки для незаконного увеличения расходов жителей на содержание общего имущества многоквартирного дома», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Указанные нарушения закона были выявлены в деятельности:
ООО «Жилищник»,
ООО «УОЖХ № 2»,
ООО «УЖКК № 2»,
ООО «РЭО № 4»,
ООО «Возрождение»,
ООО «ЖЭУ-№ 20»,
ООО «УК «Прогресс»,
ООО «МУК № 1»,
ООО «МУК № 2»,
ООО «МУК № 3»,
ООО «МУК № 4»,
ООО «МУК № 5».По фактам выявленных нарушений прокуратурой возбуждено 7 дел об административном правонарушении, внесено 12 представлений об устранении нарушений жилищного законодательства.
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Неужели потому, что 5 управляшек из 12, в конечном итоге, афиллированы с городскими и областными чиновниками?
Дело заводят или не заводят, как пожелает контролирующий орган, уже при наличии административного правонарушения.
В случае неисполнения предписания заводят ещё одно дело, но уже по другой статье КоАП РФ.
Вся беда в том что перед законом одни равны, а другие ещё равнее.