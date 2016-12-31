12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома

Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность





В областном центре целый ряд управляющих компаний заключили такие договоры на управление домами, в которых, в нарушение Жилищного Кодекса, было предусмотрено право УК в одностороннем порядке увеличивать тариф на содержание и ремонт общего имущества на следующий календарный год без согласия собственников.

«Такие условия создают предпосылки для незаконного увеличения расходов жителей на содержание общего имущества многоквартирного дома», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Указанные нарушения закона были выявлены в деятельности:

ООО «Жилищник»,

ООО «УОЖХ № 2»,

ООО «УЖКК № 2»,

ООО «РЭО № 4»,

ООО «Возрождение»,

ООО «ЖЭУ-№ 20»,

ООО «УК «Прогресс»,

ООО «МУК № 1»,

ООО «МУК № 2»,

ООО «МУК № 3»,

ООО «МУК № 4»,

ООО «МУК № 5».

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

1892

По фактам выявленных нарушений прокуратурой возбуждено 7 дел об административном правонарушении, внесено 12 представлений об устранении нарушений жилищного законодательства.