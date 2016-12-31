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Новости

сегодня, 13:47

В Ивановской области предприниматель незаконно использовал товарные знаки «Nike» и «Adidas»

Решается вопрос о привлечении ИП к административной ответственности


В поселке Старая Вичуга индивидуальный предприниматель продавал в магазине товары, незаконно используя при этом зарегистрированные товарные знаки зарубежных фирм. В торговом зале были обнаружены спортивные брюки и кроссовки с эмблемами «Nike», а также кроссовки с изображением в виде трилистника и надписью «Adidas».

Согласно заключению эксперта, данная продукция «обладает признаками контрафактной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам, реализация производится с нарушением прав правообладателей».

В настоящее время Вичугским межрайонным прокурором в Арбитражный суд направлено заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ключевые слова: предприниматель товарный знак контрафакт прокуратура
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Александр 56								
							
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  • сегодня, 14:09
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    • 
										-1
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							Полная чушь.
    
Кто изготовил эти товары, незаконно используя при этом зарегистрированные товарные знаки зарубежных фирм? Уверен, что изготовлены и приобретены эти товары в Москве на очередном "чиркизоне", а поторму привлекать надо производетелей, а не продавцов, вот только в Москву наши органы не сунутся. Там им нос, убеждён в этом, быстро прищемят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • сегодня, 17:05
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										-1
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							Слышь, чувачок, ты тут много звездишь по многим темам, типа умный. Кстати, я догадываюсь, кто ты. Уж не Александр-ли Петрович тебя кличут, который гражданам мозги пудрит по ЖКХ, ничего в этом не понимая? Так вот, по теме. Наказывается, в том числе, РАСПРОСТРАНЕНИЕ контрафактной продукции, вне зависимости от вины распостранителя. Рассказать, что такое распространение? Или сам додумаешься? Хоть бы закон вначале почитал, прежде чем писать дурь. Чмо!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • 5 минут назад
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							ЧУВАЧЁК это ты, а не я. К незнакомым людям воспитанные люди обращаются на Вы.
    
Звездишь здесь по многим темам, особенно в спорах с Вахтангом ты, а не я. Много лет был предпринимателем и тему эту, в отличие от тебя, знаю не по наслышке.
    
Вопрос-то в первую очередь в том, почему наши органы, в которых ты, как я понял, работаещь не пресекают изготовсление контрафакса по месту его изготовления и оптовой торгавли. Этот контрафакс до Вичуги столько рук прошёл, а крайним оказался вичужанин.
    
Это не ты случайно на этом преступлении века "палку" для премии заработал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BlackCat								
							
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  • сегодня, 15:03
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										+1
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							Надо было Abibas писать и Hike, как все нормальные люди делают :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 15:23
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										+1
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							Их можно купить и на рынке на Станционной.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 16:15
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										+1
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							Блин, есть в Москве рынки на которых это все продается оптом, вот пусть их и проверяют, зачем мелких кошмарить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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