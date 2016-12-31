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сегодня, 13:47
В Ивановской области предприниматель незаконно использовал товарные знаки «Nike» и «Adidas»
Решается вопрос о привлечении ИП к административной ответственности
В поселке Старая Вичуга индивидуальный предприниматель продавал в магазине товары, незаконно используя при этом зарегистрированные товарные знаки зарубежных фирм. В торговом зале были обнаружены спортивные брюки и кроссовки с эмблемами «Nike», а также кроссовки с изображением в виде трилистника и надписью «Adidas».
Согласно заключению эксперта, данная продукция «обладает признаками контрафактной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам, реализация производится с нарушением прав правообладателей».В настоящее время Вичугским межрайонным прокурором в Арбитражный суд направлено заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: предприниматель товарный знак контрафакт прокуратура
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Кто изготовил эти товары, незаконно используя при этом зарегистрированные товарные знаки зарубежных фирм? Уверен, что изготовлены и приобретены эти товары в Москве на очередном "чиркизоне", а поторму привлекать надо производетелей, а не продавцов, вот только в Москву наши органы не сунутся. Там им нос, убеждён в этом, быстро прищемят.
Звездишь здесь по многим темам, особенно в спорах с Вахтангом ты, а не я. Много лет был предпринимателем и тему эту, в отличие от тебя, знаю не по наслышке.
Вопрос-то в первую очередь в том, почему наши органы, в которых ты, как я понял, работаещь не пресекают изготовсление контрафакса по месту его изготовления и оптовой торгавли. Этот контрафакс до Вичуги столько рук прошёл, а крайним оказался вичужанин.
Это не ты случайно на этом преступлении века "палку" для премии заработал?