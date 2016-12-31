В Ивановской области предприниматель незаконно использовал товарные знаки «Nike» и «Adidas»

Решается вопрос о привлечении ИП к административной ответственности





В поселке Старая Вичуга индивидуальный предприниматель продавал в магазине товары, незаконно используя при этом зарегистрированные товарные знаки зарубежных фирм. В торговом зале были обнаружены спортивные брюки и кроссовки с эмблемами «Nike», а также кроссовки с изображением в виде трилистника и надписью «Adidas».

Согласно заключению эксперта, данная продукция «обладает признаками контрафактной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам, реализация производится с нарушением прав правообладателей».

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В настоящее время Вичугским межрайонным прокурором в Арбитражный суд направлено заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.