Оштрафован главврач областного клинического центра медицинской реабилитации





В ходе прокурорской проверки было установлено, что «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации» делает закупки у единственного поставщика. Однако в нарушение норм федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг Центр не уведомил контрольный орган о произведенной закупке на выполнение работ по аварийному ремонту отопительных систем в установленный законом 1-дневный срок.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения Административный департамент ивановской области признал главного врача данного Центра виновным и оштрафовал его на 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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