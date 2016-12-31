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сегодня, 13:37
Оштрафован главврач областного клинического центра медицинской реабилитации
В ходе прокурорской проверки было установлено, что «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации» делает закупки у единственного поставщика. Однако в нарушение норм федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг Центр не уведомил контрольный орган о произведенной закупке на выполнение работ по аварийному ремонту отопительных систем в установленный законом 1-дневный срок.
По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения Административный департамент ивановской области признал главного врача данного Центра виновным и оштрафовал его на 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: медицинский центр главврач штраф прокуратура
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Комментарии (4)
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- pirateсегодня, 13:45ну да, а пока бы он ждал согласования закупки замёрзла бы система отопления... государственная эффективность!
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- Игорь Зверевсегодня, 14:05Нужно было не согласовать, а уведомить.
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- 99dсегодня, 17:4344-ФЗ очень не продуманный закон. Работать по нему нельзя вообще. А прокуратура занималась бы серьёзными делами. Вся область в левом алкоголе, наркотиках, невооружённым глазом видно, что расходы чиновников превышают их доходы почему -то. А прокуроры выискивают кто, где сроки нарушил, и запятую не там поставил(
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- Александр ****сегодня, 18:21Жаль главврача. Очень достойный руководитель.
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