В Ивановской области мужчина украл 55 банок солений и два угольных самовара

А еще мультиварку, медный таз, умывальник и электробритву





В Ивановском районе по подозрению в серии краж из садовых домов был задержан ранее неоднократно судимый 29-летний ивановец.

Установлено, что злоумышленник незаконно проник в один из домов в деревне Бяково и похитил оттуда мультиварку, угольный самовар, медный таз, умывальник, электробритву и 55 банок консервированных овощей. Также мужчина изобличен еще в одном факте кражи из садового дома недалеко от Бяково, где он похитил еще один угольный самовар.

Задержанный в содеянном признался и написал явку с повинной. По факту краж возбуждены уголовные, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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