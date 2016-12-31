Первое заседание комиссии региональной ОП по транспорту было фактически сорвано

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Установочное заседание комиссии общественной палаты Ивановской области по транспорту было фактически сорвано.

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Из 10 членов явились только 4 при кворуме в 6 человек. Целью заседания было обсуждение плана работы на год. Собравшиеся 4 человека план все же обсудили. Результат обсуждения будет выслан прогульщикам на электронную почту, и они смогут проголосовать заочно.