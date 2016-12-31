Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:07

Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов

Тогда взыскатель сам перезахоронил останки


Шуйские судебные приставы возбудили исполнительное производство, согласно которому ИП Фёдорова, владелица ритуального агентства «Ангел», должна была перезахоронить останки. Однако добровольно исполнить решение суда гражданка Фёдорова не захотела. Проживая в Коврове, она ни разу не явилась к судебным приставам. И лишь однажды прислала своего представителя, который пояснил приставам, что «в перечне услуг их фирмы есть услуги по закапыванию трупа, а вот чтобы выкапывать, такого не предусмотрено».

Тогда спустя некоторое время, не дожидаясь исполнения решения суда, взыскатель изъявил желание авансировать расходы по перезахоронению с последующим взысканием с должника ИП Фёдоровой.

В итоге решение суда было исполнено. Рабочие Специальной службы по вопросам похоронного дела МБУ «Управление благоустройства г.о. Шуя» выкопали гроб с останками и отвезли его на кладбище «Осиновая гора», где и перезахоронили в новую могилу, сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.



ключевые слова: перезахоронение УФССП судебные приставы ритуальное агентство
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2073
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									zurykman								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							фссп и в гробу достать может								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в ФССП большое количество здоровых мужиков охранников, пусть они копают, хоть как-то будут оправдывать свою зарплату								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вета Громова								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой-то прямо ужас, вы нам рассказываете.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Житель2017								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Судей с их огроменной зарплатой заставить бы такие свои решения исполнять! А не пристава с их копеечной зарплатой бегать! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
				
сегодня, 16:18

				

				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							638						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
сегодня, 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1894						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
				
сегодня, 13:07

				

				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2074						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин ушел в отставку
				
сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4263						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							12047						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4010						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9666						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9637						
    •