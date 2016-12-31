Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов

Тогда взыскатель сам перезахоронил останки





Шуйские судебные приставы возбудили исполнительное производство, согласно которому ИП Фёдорова, владелица ритуального агентства «Ангел», должна была перезахоронить останки. Однако добровольно исполнить решение суда гражданка Фёдорова не захотела. Проживая в Коврове, она ни разу не явилась к судебным приставам. И лишь однажды прислала своего представителя, который пояснил приставам, что «в перечне услуг их фирмы есть услуги по закапыванию трупа, а вот чтобы выкапывать, такого не предусмотрено».

Тогда спустя некоторое время, не дожидаясь исполнения решения суда, взыскатель изъявил желание авансировать расходы по перезахоронению с последующим взысканием с должника ИП Фёдоровой.

В итоге решение суда было исполнено. Рабочие Специальной службы по вопросам похоронного дела МБУ «Управление благоустройства г.о. Шуя» выкопали гроб с останками и отвезли его на кладбище «Осиновая гора», где и перезахоронили в новую могилу, сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.

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