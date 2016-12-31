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Продлено ограничение на торговлю «Боярышником»
И другой спиртосодержащей непищевой продукцией
Напомним, 26 декабря 2016 года постановлением главного санитарного врача РФ на 30 дней была приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в связи с массовыми смертельными отравлениями в Иркутске косметическими настойками боярышника.
По состоянию на 26 января 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области из оборота было изъято и арестовано более 226 литров спиртосодержащей непищевой продукции.
«Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей.
В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым», - говорится в сообщении регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ивановской области.
24 января вышло новое постановление главного санитарного врача России «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».
Добавим, что в региональном Управлении Роспотребнадзора продолжает работать «горячая линия» для приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции. Телефон горячей линии: 8-800-100-08-48 (с 09.00 до 18.00).
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