В Иванове нелегал из Таджикистана избил и ограбил прохожего

Полиция смогла задержать злоумышленника только через месяц





Преступление было совершено в декабре прошлого года. У одного из домов на улице Калинина областного центра неизвестный напал на прохожего, избил его, отобрал телефон и с места преступления скрылся.

Полиция искала злоумышленника больше месяца, и в минувшие сутки он был задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 21-летний уроженец Республики Таджикистан. Выяснилось, что на территории Ивановской области он находился нелегально, срок его временной регистрации истек.

По факту уличного грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в ивановский изолятор временного содержания.

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