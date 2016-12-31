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сегодня, 12:34
В Иванове нелегал из Таджикистана избил и ограбил прохожего
Полиция смогла задержать злоумышленника только через месяц
Преступление было совершено в декабре прошлого года. У одного из домов на улице Калинина областного центра неизвестный напал на прохожего, избил его, отобрал телефон и с места преступления скрылся.
Полиция искала злоумышленника больше месяца, и в минувшие сутки он был задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 21-летний уроженец Республики Таджикистан. Выяснилось, что на территории Ивановской области он находился нелегально, срок его временной регистрации истек.
По факту уличного грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в ивановский изолятор временного содержания.
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Комментарии (3)
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- vofchikсегодня, 12:40Я не против приезжих, но пусть они ведут себя подобающим образом, соблюдают наши законы, обычаи. Большая часть ведет себя удовлетворительно, но некоторые паршивые овцы(бараны) наплевали на коренное население. Уважаемые мигранты требую что-бы Вы вели себя культурно и уважительно.
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- dumdumсегодня, 13:14А зачем нам вообще приезжие? У приезжих есть своя родина, свой дом. Вот пусть там и работают.
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 13:11Их полно по улицам болтается и никто их не ловит.
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