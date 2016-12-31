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сегодня, 12:13

Виталий Ильюшкин ушел в отставку

Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия


В правительстве Ивановской области произошли кадровые изменения.

Об изменениях в составе правительства Ивановской области объявил сегодня, 27 января, глава региона Павел Коньков. Свою должность покинул член областного правительства, заместитель председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин.

Заявление о сложении полномочий заместителя председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин подал 24 января текущего года. Заявление удовлетворено главой региона.

В пресс-служба регионального правительства добавили, что до принятия последующих кадровых решений департамент внутренней политики Ивановской области в оперативном порядке перешел под кураторство заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина.



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Комментарии (15)

	


	

	

		
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  • сегодня, 12:14
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							У Кустова сегодня праздник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    
Сергей добился своего))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									балбес( тупой)								
							
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  • сегодня, 13:44
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							Вот видишь Сережа, и на твоей улице начинается праздник, надеюсь это только начало!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 15:08
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							Да как сказать, праздник - про...бы свои по работе в телекомпании теперь ему списывать ненакого. :) Злодей Илюшкин, нехороший человек, теперь совсем не приделах. :) И ктож у него на этот раз будет виноват в том, что акты приёмки выполненных работ по действующим контрактам чего-то не подписывают и закрыть договора исполнением не получается. :) А сотрудники так старались, а им за работу шиш вместо гонорара. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cornholio								
							
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  • сегодня, 12:21
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    • 
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							мои поздравления барсу)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • сегодня, 12:30
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							Праздник-да, но сядет то по-любому								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 12:40
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							а толку то, вовремя слился, не посадили и хорошо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Комментатор37								
							
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  • сегодня, 13:10
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										+1
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							А где? Где задержание? СИЗО? Аффилированные рекламные организации?? 
    
Ау!?! Кузьмичева, надеюсь тоже сложит лапти вместе с полномочиями?? За мужем! В Сибирь! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									балбес( тупой)								
							
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  • сегодня, 13:42
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										+1
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							надеюсь он и его подруга из Лежнево , не успеют добежать до Канадской границы, и Анискин  надолго определит их на отдых за счет налогоплатильщиков.(готов платить-для хороших людей не жалко!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Андрей Руденко								
							
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  • сегодня, 13:46
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    • 
										+1
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							Ооо, восстание фейков и анонимов)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • сегодня, 13:51
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										+1
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							КУСТОВ! МОЛОДЕЦ!!! ПРАЗДНУЙ ПОБЕДУ!!! НЕ СДАВАЙСЯ!!! БУДУЩЕЕ, ОДИН ХРЕН, ЗА ПРАВДОЙ!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • сегодня, 13:53
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										+1
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							Скатертью дорога педальке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • сегодня, 14:17
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							Долгожданная новость! Надеюсь, просто отставкой все не закончится...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • сегодня, 14:23
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										+1
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							даже овощи рады такой новости! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									332211								
							
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  • сегодня, 16:37
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							Скатертью дорога!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Oleg_37								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:05
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							он на повышение пошел, придурки, ваша трепотня завтра растворится, а у уголовника, владельца Барса, будет еще не одна ходка за левыми деньгами, ждем новых историй о его честности и неподкупности)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
				
сегодня, 16:18

				

				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
сегодня, 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
				
сегодня, 13:07

				

				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин ушел в отставку
				
сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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