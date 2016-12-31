Виталий Ильюшкин ушел в отставку

Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия







В правительстве Ивановской области произошли кадровые изменения.

Об изменениях в составе правительства Ивановской области объявил сегодня, 27 января, глава региона Павел Коньков. Свою должность покинул член областного правительства, заместитель председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин.

Заявление о сложении полномочий заместителя председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин подал 24 января текущего года. Заявление удовлетворено главой региона.



В пресс-служба регионального правительства добавили, что до принятия последующих кадровых решений департамент внутренней политики Ивановской области в оперативном порядке перешел под кураторство заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина.

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