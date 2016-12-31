Похожие новости
-
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
-
(8)
- 12047
- 15
-
-
19.12.2016 00:34Зампред правительства Ивановской области Ильюшкин: "Как-то у меня где-то должны кошки скребсти..."
-
(2)
- 5324
- 8
-
-
20.12.2016 20:51Лидер ивановских профсоюзов обвинил зампреда Правительства области в скрытых угрозах
-
(2)
- 4653
- 6
-
-
08.12.2016 14:02Замгубернатора и глава Лежневского района приобрели машины, стоимость которых превышает трехлетний доход семьи
-
(11)
- 8231
- 19
-
-
14.11.2016 17:55Замгубернатора Ивановской области нарушил антикоррупционное законодательство
-
(4)
- 7699
- 25
-
-
19.09.2016 07:40"Единая Россия" в Ивановской области показывает один из самых худших результатов по ЦФО
-
(17)
- 10828
- 7
-
-
07.12.2016 20:08Заместитель губернатора Ивановской области требует возбудить еще одно уголовное дело против главного редактора "Барса"
-
(6)
- 6839
- 16
-
-
18.09.2016 20:12Высокопоставленные единороссы в Иванове распространяли "проплаченную чернуху плохого качества"
-
(7)
- 3930
- 0
-
-
15.09.2016 21:35Глава Лежневского района Ольга Кузьмичева незаконно раздавала муниципальные земли своей маме
-
(14)
- 7029
- 0
-
Похожие репортажи
-
27.09.2016 19:03КТО ПОДСТАВИЛ "Единую Россию" В ИВАНОВЕ
- (11)
- 2981
- 19
-
Новости
Виталий Ильюшкин ушел в отставку
В правительстве Ивановской области произошли кадровые изменения.
Об изменениях в составе правительства Ивановской области объявил сегодня, 27 января, глава региона Павел Коньков. Свою должность покинул член областного правительства, заместитель председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин.
Заявление о сложении полномочий заместителя председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин подал 24 января текущего года. Заявление удовлетворено главой региона.
В пресс-служба регионального правительства добавили, что до принятия последующих кадровых решений департамент внутренней политики Ивановской области в оперативном порядке перешел под кураторство заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина.
- оцените новость:
-
(9)
- 4262
- 15
Комментарии (15)
Новость дня
-
(0)
- 639
-
(0)
- 1896
-
(0)
- 2074
-
(9)
- 4264
-
(8)
- 12047
-
(1)
- 3873
-
(3)
- 4010
-
(0)
- 3245
-
(0)
- 9666
-
(2)
- 9637
Сергей добился своего))))
Ау!?! Кузьмичева, надеюсь тоже сложит лапти вместе с полномочиями?? За мужем! В Сибирь!