Под Железнодорожным нашли схрон с наркотиками для осужденных

Обнаружить тайник помогла служебная собака - ФОТО





Во время отработки оперативной информации сотрудники кохомской колонии №5 совместно с полицейским кинологом с собакой обнаружили у поселка Железнодорожный Ивановского района тайник. Схрон был оборудован автомобильных покрышках. В нем нашли сверток из алюминиевой фольги с наркотическим веществом, приготовленным для доставки на территорию кохомской колонии. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество – это марихуана общим весом 26 граммов.



В региональном УМВД сообщили, что задержанный - 26-летний кохомчанин. Установлено, что осужденный ранее проживал в Родниковском районе, где по месту жительства для личного употребления выращивал марихуану.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: пресс-службы УФСИН и УМВД по Ивановской области