Новости
сегодня, 11:56
Под Железнодорожным нашли схрон с наркотиками для осужденных
Обнаружить тайник помогла служебная собака - ФОТО
Во время отработки оперативной информации сотрудники кохомской колонии №5 совместно с полицейским кинологом с собакой обнаружили у поселка Железнодорожный Ивановского района тайник. Схрон был оборудован автомобильных покрышках. В нем нашли сверток из алюминиевой фольги с наркотическим веществом, приготовленным для доставки на территорию кохомской колонии. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество – это марихуана общим весом 26 граммов.
В региональном УМВД сообщили, что задержанный - 26-летний кохомчанин. Установлено, что осужденный ранее проживал в Родниковском районе, где по месту жительства для личного употребления выращивал марихуану.
Возбуждено уголовное дело.Фото: пресс-службы УФСИН и УМВД по Ивановской области
- оцените новость:
-
(0)
- 698
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 16:18ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
-
(0)
- 642
сегодня, 14:0112 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
-
(0)
- 1898
сегодня, 13:07Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
-
(0)
- 2077
сегодня, 12:13Виталий Ильюшкин ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия
-
(9)
- 4270
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 12047
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3873
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4010
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3245
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9666
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9637