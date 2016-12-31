Водителя, задолжавшего за нарушения ПДД более 40 тысяч рублей, временно лишили прав





В Савинском районе водитель накопил задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения 41 400 рублей. Поскольку расплачиваться мужчина не торопился, заявления о предоставлении рассрочки не писал, судебные приставы обратились в суд с заявлением об установлении временного ограничения на пользование должником права управления транспортным средством.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

489

Рассмотрев материалы дела, суд временно лишил мужчину водительских прав – до полного погашения им всей суммы задолженности и закрытия исполнительного производства.