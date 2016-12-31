Попаданием ребенка под ковш снегоуборочного трактора заинтересовались следователи

Начата процессуальная проверка







Ранее мы сообщали о ЧП в деревне Губинская Пучежского района, в результате которого пострадал 12-летний мальчик. Напомним, 25 января ребенок гостил у бабушки с дедушкой. Деду должны были привезти пиломатериалы, и, ожидая их, он заказал расчистку придомовой территории от снега. В момент, когда трактор проводил уборочные работы, мальчик играл в одном из снежных валов - и попал под ковш МТЗ-82. С переломом ребер ребенка доставили в Пучежскую ЦРБ.

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Сегодня в СУ СКР по Ивановской области нам сообщили, что по данному факту была назначена и уже проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.