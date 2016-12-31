Житель Ивановской области поджег дом знакомой, отказавшейся дать ему в долг 100 рублей

Женщина в это время находилась внутри своего жилища





В Кинешме вынесен приговор в отношении местного жителя. Признанного виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

Преступление было совершено 1 мая 2016 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к знакомой и попросил у нее в долг 100 рублей. Женщина ответила отказом. Это настолько обидело и разозлило просившего, что он решил отомстить.

Мужчина вернулся к себе, взял канистру с остатками бензина и вновь пришел к дому своей обидчицы. Облил входную дверь горючей жидкостью, поджег и убежал. Находившаяся в доме хозяйка через некоторое время заметила разгоравшееся пламя, выскочила на улицу и начала тушить пожар подручными средствами. Справиться с огнем ей помогли подоспевшие на помощь соседи.

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В итоге суд приговорил поджигателя к 2 годам колонии общего режима. На днях приговор вступил в законную силу.