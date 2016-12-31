Новости
Житель Ивановской области поджег дом знакомой, отказавшейся дать ему в долг 100 рублей
Женщина в это время находилась внутри своего жилища
В Кинешме вынесен приговор в отношении местного жителя. Признанного виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.
Преступление было совершено 1 мая 2016 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к знакомой и попросил у нее в долг 100 рублей. Женщина ответила отказом. Это настолько обидело и разозлило просившего, что он решил отомстить.
Мужчина вернулся к себе, взял канистру с остатками бензина и вновь пришел к дому своей обидчицы. Облил входную дверь горючей жидкостью, поджег и убежал. Находившаяся в доме хозяйка через некоторое время заметила разгоравшееся пламя, выскочила на улицу и начала тушить пожар подручными средствами. Справиться с огнем ей помогли подоспевшие на помощь соседи.В итоге суд приговорил поджигателя к 2 годам колонии общего режима. На днях приговор вступил в законную силу.
- оцените новость:
-
(0)
- 548
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 639
-
(0)
- 1895
-
(0)
- 2074
-
(9)
- 4263
-
(8)
- 12047
-
(1)
- 3873
-
(3)
- 4010
-
(0)
- 3245
-
(0)
- 9666
-
(2)
- 9637