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сегодня, 10:35
Жители домов двух ивановских улиц временно останутся без газа
Список адресов
По сообщению ОАО «Газпром газораспределение Иваново» 31 января в областном центре будут проводится ремонтные работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим временно прекратится газоснабжение частных жилых домов в районе ул. 3-я Нарвская по адресам:
- ул. 3-я Нарвская, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- ул. 4-я Нарвская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17.
Время отключения газа – с 09.00 до 17.00.
ключевые слова: газопровод ремонт газ газоснабжение
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