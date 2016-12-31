Жители домов двух ивановских улиц временно останутся без газа

Список адресов





По сообщению ОАО «Газпром газораспределение Иваново» 31 января в областном центре будут проводится ремонтные работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим временно прекратится газоснабжение частных жилых домов в районе ул. 3-я Нарвская по адресам:

- ул. 3-я Нарвская, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

- ул. 4-я Нарвская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17.

Время отключения газа – с 09.00 до 17.00.

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