Новости
сегодня, 10:21
Упавший в троллейбусе пассажир получил сотрясение мозга
В Иванове зарегистрирован очередной случай травмирования человека в общественном транспорте
Инцидент произошел 26 января около 08.45 на проспекте Строителей в Иванове. 41-летний водитель троллейбуса притормозил так, что один из пассажиров упал на пол салона. Пострадавшего 66-летнего мужчину доставили в 7-ю горбольницу. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель троллейбуса был трезв.
ключевые слова: ДТП троллейбус пассажир пострадавший
- оцените новость:
-
(0)
- 1210
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Ивановский Магсегодня, 11:14меня удивляет, что людям в таком возрасте не уступают место
-
- просто никсегодня, 11:17Немедленно убрать все троллейбусы, от них один вред! То током шарахнет, то поручнем пришибет.
-
- Makar37сегодня, 11:54Немедленно убрать весь транспорт общественный из города! То токо ударит,то падают все.! Будем все пешком ходить!
Новость дня
сегодня, 16:18ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
-
(0)
- 638
сегодня, 14:0112 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
-
(0)
- 1895
сегодня, 13:07Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
-
(0)
- 2074
сегодня, 12:13Виталий Ильюшкин ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия
-
(9)
- 4263
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 12047
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3873
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4010
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3245
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9666
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9637