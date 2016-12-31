Упавший в троллейбусе пассажир получил сотрясение мозга

В Иванове зарегистрирован очередной случай травмирования человека в общественном транспорте





Инцидент произошел 26 января около 08.45 на проспекте Строителей в Иванове. 41-летний водитель троллейбуса притормозил так, что один из пассажиров упал на пол салона. Пострадавшего 66-летнего мужчину доставили в 7-ю горбольницу. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель троллейбуса был трезв.

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