Похожие новости
-
вчера, 22:24Пожар в Ивановской области унес жизни сразу трех человек
-
(0)
- 2154
- 2
-
Новости
Три человека сгорели в Фурманове из-за полуразрушенной печи
Стали известны некоторые подробности трагедии - ФОТО
Как мы сообщали ранее, вчера около 8 вечера во время пожара в жилом деревянном доме на улице Фридриха Энгельса в Фурманове погибли три человека.
Сегодня в ГУ МЧС по Ивановской области рассказали некоторые подробности трагедии.
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 3 минуты после сообщения о возгорании. Наблюдалось открытое горение дома. Огонь был локализован на площади 48 квадратных метров.
Под завалами огнеборцы обнаружили тела трех человек: мужчины 1964 года рождения и женщины, личность которой устанавливается. Третий погибший до сих пор не опознан – пол и личность устанавливаются.
Предварительная причина пожара – неисправность печного оборудования. В ГУ МЧС отметили, что в октябре прошлого года пожарные инспекторы проводили с хозяином дома профилактическую беседу. Сотрудники МЧС обращали внимание на необходимость ремонта печи, которая уже на тот момент находилась в полуразрушенном состоянии.
Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
- оцените новость:
-
(0)
- 956
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 639
-
(0)
- 1898
-
(0)
- 2074
-
(9)
- 4265
-
(8)
- 12047
-
(1)
- 3873
-
(3)
- 4010
-
(0)
- 3245
-
(0)
- 9666
-
(2)
- 9637