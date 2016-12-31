Три человека сгорели в Фурманове из-за полуразрушенной печи

Стали известны некоторые подробности трагедии - ФОТО





Как мы сообщали ранее, вчера около 8 вечера во время пожара в жилом деревянном доме на улице Фридриха Энгельса в Фурманове погибли три человека.

Сегодня в ГУ МЧС по Ивановской области рассказали некоторые подробности трагедии.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 3 минуты после сообщения о возгорании. Наблюдалось открытое горение дома. Огонь был локализован на площади 48 квадратных метров.

Под завалами огнеборцы обнаружили тела трех человек: мужчины 1964 года рождения и женщины, личность которой устанавливается. Третий погибший до сих пор не опознан – пол и личность устанавливаются.

Предварительная причина пожара – неисправность печного оборудования. В ГУ МЧС отметили, что в октябре прошлого года пожарные инспекторы проводили с хозяином дома профилактическую беседу. Сотрудники МЧС обращали внимание на необходимость ремонта печи, которая уже на тот момент находилась в полуразрушенном состоянии.



Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС



поделиться ссылкой:

