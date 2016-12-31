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вчера, 22:24
Пожар в Ивановской области унес жизни сразу трех человек
Трагедия произошла сегодня, 26 января, около 8 часов вечера. На улице Фридриха Энгельса в Фурманове загорелся жилой дом с печным отоплением. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. К 20.20 открытое горение было ликвидировано. В сгоревшем доме пожарные обнаружили 3 трупа. Погибли мужчина и женщина. Тело третьего обгорело настолько, что пока даже не представляется возможным определить его пол. Личности погибших, как и причины возгорания, устанавливаются. На данный момент это практически вся информация. Подробности трагедии будут известны завтра, сообщили нам в ГУ МЧС по Ивановской области.
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