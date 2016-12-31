В Иванове подросток взял чемодан, две сумки, рюкзак, ушел из дома и пропал без вести

Его уже больше суток разыскивает полиция – ФОТО, ПРИМЕТЫ





Сотрудники полиции разыскивают Романа Павликова 2001 года рождения, проживающего на 3-й Нагорной улице в областном центре. 25 января около 07.15 мальчик ушел из дома (причем, как уточнили в полиции, без видимых на то причин) и до настоящего времени его место нахождения неизвестно.

НА ВИД: 16-17 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложение, глаза голубого цвета, нос большой, острый, губы пухлые, волосы русые и очень короткие.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на лице прыщи, не ярко выраженные, на мочке левого уха глубокая выемка (похожа на прокол уха).

БЫЛ ОДЕТ: куртка тряпичная (задняя часть черного цвета, передняя часть серого цвета, рукава кожаные черного цвета, на груди рисунок маленький черный дракон), джинсы темно-синего цвета (возможно, голубого цвета), кроссовки черного цвета с мелкими желтыми полосами, шапка серого цвета с эмблемой красно-синего цвета.

ПРИ СЕБЕ ИМЕЛ: сотовый телефон, документы, чемодан черного цвета, спортивную сумку темного цвета со вставками голубого цвета, рюкзак черного цвета с темно-синими вставками, школьную сумку серого цвета с разноцветным рисунком.

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