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Новости
ПОСЛУШАЙТЕ! И вновь Ивановская область прогремела на всю страну благодаря очередному антигерою
Снова прославилась вся Ивановская. К таким мощным брендам как лук-лучок, Света из Иванова, блондинка с Пистолетом, чай плёсских библиотекарей добавился охранник из Кохмы.
Видеокадры, которые оказались в распоряжении нашей редакции, где охранник тычет лицом в снег школьника, словно котёнка, получили широкий общественный резонанс. «Славной» историей заинтересовались многие федеральные СМИ, а вслед за ними и полиция со следственным комитетом.
Ну, почему почти всегда так: пока гром не грянет, власти не начинают серьезно «шевелиться» - проводить проверки, усиливать контроль, налаживать систему? Чего ждут? Крови? Трагедий? Так ведь были уже и не раз…
Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.
103-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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т.е. исходя из мнения этой журналистишки - над учителями и охраной можно безнаказанно издеваться???
Валентина, вы ничего НЕ перепутали???
безнаказанность и вседозволенность малолеток зашкаливает!!!
они давно в курсе, что бы они не вытворили - им это простительно. ОНИЖДЕТИ!!!
охранник молодец, что намылил морду снегом этому малолетнему утырку!!
вреда никакого не причинил!!!
за то может хоть в башке отложится, что старших надо уважать!!!
не зря раньше розги в школе использовались!!!
и во времена нашего детства, если ты оскорбишь взрослого - он тебя за ухо к родителям притащит, так и родители еще ремня всыпят!!! и ЭТО НОРМА была!!!
а охраннику совет: подайте также в суд на родителей этого щенка за оскорбление чести и достоинства при осуществлении трудовой деятельности!!
он уже признался, что оскорбил Вас, видео доказательства есть!!