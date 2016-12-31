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вчера, 20:46

ПОСЛУШАЙТЕ! И вновь Ивановская область прогремела на всю страну благодаря очередному антигерою

ВИДЕО


Снова прославилась вся Ивановская. К таким мощным брендам как лук-лучок, Света из Иванова, блондинка с Пистолетом, чай плёсских библиотекарей добавился охранник из Кохмы.

Видеокадры, которые оказались в распоряжении нашей редакции, где охранник тычет лицом в снег школьника, словно котёнка, получили широкий общественный резонанс. «Славной» историей заинтересовались многие федеральные СМИ,  а вслед за ними и полиция со следственным комитетом.

Ну, почему почти всегда так: пока гром не грянет, власти не начинают серьезно «шевелиться» - проводить проверки, усиливать контроль, налаживать систему? Чего ждут? Крови? Трагедий? Так ведь были уже и не раз…

Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

103-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.



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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Sorenza								
							
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  • сегодня, 09:24
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										+1
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							Никакой толковой информации о деле, одни огульные вопли. Школьники сейчас очень наглые, если пацан хамил взрослому мужику, да ещё снегом кидал - он взбучку заслужил. Родители не воспитывают - другие воспитают. На кого работает наша журналистика? Не на общество, а на тупые рейтинги свои, да как бы воньку побольше раздуть из ничего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Orbit								
							
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  • сегодня, 09:48
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							Хм! А если не хамил и не кидал?..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сталин								
							
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  • сегодня, 10:24
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										+1
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							Антигерой это пацан, а мужик молодец.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Goze								
							
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  • сегодня, 10:42
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							Тоже поддержу охранника. Сейчас молодежь не воспитанная, он сам в сюжете говорит что назвал его старым козлом - это вообще нормально??? Конечно любой себя уважающий мужик дал бы ему по полной. Родители у него такие, видать сами маловоспитанные и ребенка воспитывать не умеют я бы на месте отца вместо того что бы бежать жаловаться сам бы ремня еще в догонку отвесил! А то сын сам выпросил они еще идут жаловаться... Терпилы
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sorenza								
							
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  • сегодня, 10:44
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							Есть подробности - пацан девочку обижал. Ему по-мужски показали, что за это бывает, а его родители посчитали что девочек обижать сколько угодно можно и директору нажаловались.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									volgodon								
							
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  • сегодня, 11:00
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										+1
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							Ну это же старинная детская забава - игра на нервах у взрослых. Думаю, большинство все в детстве через это прошли, огребли от взрослых и приняли как должное. Просто раньше мелкие старались не переступать грань дозволенного, а сейчас некоторые берегов не видят. Показательная порка охранника, который виноват только в том что не сдержался, не спасет положение. Теперь школяры будут уверенны, что "этих", в случае чего, можно чмырить безнаказанно. Ну может Мариванна пальчиком погрозит, а уважения как не было так и нет. Иногда школа напоминает обычное инфраструктурное предприятие с безропотным обслуживающим персоналом, который всегда будет виноват, если что...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sorenza								
							
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  • сегодня, 11:28
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										+1
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							Такая забава должна уйти в прошлое - раньше вышвырнули из школы и свободен на заводы-фабрики, а теперь обязательно школу закончи, вот школьники и извращаются - не исключат же. Много болтовни о воспитательной роли школы, а кодекса поведения учеников ни в одной школе нет. Мариванны эти скулят, что ученики не ребята, а сучата, а установить нормы поведения не могут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									будь в тренде								
							
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  • сегодня, 12:39
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							Больше всего выбесила фраза Перекрестовой о том, что учителя и охрана - это обслуживающий персонал! типа "мы с вами платим из бюджета за их трудоустройство"!!!
    
т.е. исходя из мнения этой журналистишки - над учителями и охраной можно  безнаказанно издеваться???
    
Валентина, вы ничего НЕ перепутали???
    
безнаказанность и вседозволенность малолеток зашкаливает!!!
    
они давно в курсе, что бы они не вытворили - им это простительно. ОНИЖДЕТИ!!!
    
охранник молодец, что намылил морду снегом  этому малолетнему утырку!! 
    
вреда никакого не причинил!!! 
    
за то может хоть в башке отложится, что старших надо уважать!!!
    
не зря раньше розги в школе использовались!!!
    
и во времена нашего детства, если ты оскорбишь взрослого - он тебя за ухо к родителям притащит, так и родители еще ремня всыпят!!! и ЭТО НОРМА была!!!
    

    
а охраннику совет: подайте также в суд на родителей этого щенка за оскорбление чести и достоинства при осуществлении трудовой деятельности!!
    
он уже признался, что оскорбил Вас, видео доказательства есть!!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
сегодня, 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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