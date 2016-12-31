ПОСЛУШАЙТЕ! И вновь Ивановская область прогремела на всю страну благодаря очередному антигерою

ВИДЕО





Снова прославилась вся Ивановская. К таким мощным брендам как лук-лучок, Света из Иванова, блондинка с Пистолетом, чай плёсских библиотекарей добавился охранник из Кохмы.

Видеокадры, которые оказались в распоряжении нашей редакции, где охранник тычет лицом в снег школьника, словно котёнка, получили широкий общественный резонанс. «Славной» историей заинтересовались многие федеральные СМИ, а вслед за ними и полиция со следственным комитетом.

Ну, почему почти всегда так: пока гром не грянет, власти не начинают серьезно «шевелиться» - проводить проверки, усиливать контроль, налаживать систему? Чего ждут? Крови? Трагедий? Так ведь были уже и не раз…

Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

103-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

поделиться ссылкой:

