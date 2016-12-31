Суд запретил строить гостиницу на Воскресенской горе в Плесе





Приволжский районный суд признал незаконным выделение участка на Воскресенской горе в Плесе под строительство мини-гостиницы. Мы еще в апреле рассказывали о том, что в зоне охраняемого ландшафта начинается стройка. Природоохранная прокуратура выступила в защиту территории.

Участок на Воскресенской горе предприниматель Елена Нешина получила еще в 2010 году. Администрация Приволжского района согласовала выделение земли и договор аренды. Спустя 4 года по заказу плесских властей был разработан проект зон охраны объектов культурного наследия федерального значения. Участок получил статус охраняемой территории. А в апреле прошлого года здесь начались работы - арендатор хочет построить мини-гостиницу.

Это стало поводом для разбирательств сразу в нескольких судах. Природоохранная прокуратура, защищая интересы неопределенного круга лиц, потребовала признать выделение земли незаконным, а договор аренды ничтожным.

Накануне суд иск полностью удовлетворил. Решение пока не вступило в силу и, вероятно, будет обжаловано.

В это же время сразу несколько разбирательств идет в Арбитражном суде. Елена Нешина обжалует отказ плесской власти выдать ей разрешение на строительство. Не согласна она и с решением Приволжской районной администрации, которая отменила свое прежнее постановление о выделении земли под гостиницу. Кроме того, предпринимательница оспаривает и охранный статус арендованного участка. Так что точка в этой истории еще не поставлена.

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