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Новости

вчера, 19:18

Суд запретил строить гостиницу на Воскресенской горе в Плесе


Приволжский районный суд признал незаконным выделение участка на Воскресенской горе в Плесе под строительство мини-гостиницы. Мы еще в апреле рассказывали о том, что в зоне охраняемого ландшафта начинается стройка. Природоохранная прокуратура выступила в защиту территории.

Участок на Воскресенской горе предприниматель Елена Нешина получила еще в 2010 году. Администрация Приволжского района согласовала выделение земли и договор аренды. Спустя 4 года по заказу плесских властей был разработан проект зон охраны объектов культурного наследия федерального значения. Участок получил статус охраняемой территории. А в апреле прошлого года здесь начались работы - арендатор хочет построить мини-гостиницу.

Это стало поводом для разбирательств сразу в нескольких судах. Природоохранная прокуратура, защищая интересы неопределенного круга лиц, потребовала признать выделение земли незаконным, а договор аренды ничтожным.

Накануне суд иск полностью удовлетворил. Решение пока не вступило в силу и, вероятно, будет обжаловано.

В это же время сразу несколько разбирательств идет в Арбитражном суде. Елена Нешина обжалует отказ плесской власти выдать ей разрешение на строительство. Не согласна она и с решением Приволжской районной администрации, которая отменила свое прежнее постановление о выделении земли под гостиницу. Кроме того, предпринимательница оспаривает и охранный статус арендованного участка. Так что точка в этой истории еще не поставлена.



ключевые слова: Плес Воскресенская гора гостиница строительство суд
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 20:06
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							Ну высудит участок и что она будет с ним делать? :) Фундамент без археологических изысканий не заложить. :) Проект утверждать в зоне исторической застройки - архитектура с историками весь мозг вынесут. :) Про прокладку коммуникаций подземных так вообще молчу - недавно вроде был скандал с отсутствием туалетов в Плёсе. :) Дело конечно её, только впечатление создаётся, что мадама в детстве в кукол не наигралась. :) И пытается это наверстать. :) А не на серьёзный бизнес-проект. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 21:56
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							Ещё чего,до "тычка"добрались!...Достали!!!...  Французов хватает!!! ...Бебину и Беляева под суд!...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat								
							
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  • сегодня, 01:17
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							Всю область в памятник природы и архитектуры! Нет людей, нет проблем! Если участок был взят до постановления, в Верховном суде обжалует, был бы адвокат грамотный.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • сегодня, 11:28
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							Идиотизм! Вначале выделили участок, потом свое решение отменили. А человек, между прочим, рассчитывал на серьезное дело, планы строил, деньги вложил. Кто теперь ей возместит убытки? Да и где еще строить мини-отели как не в исторических местах? Чем он помешает? Страна дураков, ей-богу(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 13:13
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							Мы все им мешаем, пилить лес! Много глаз. Даешь всю область в памятник коррупции!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:27
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							чиновников за потакание уволить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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