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Новости

вчера, 19:09

Каждый ивановец сможет получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке

Росреестр заключает соглашения с МФЦ о приеме заявлений на получение «дальневосточного гектара»


Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.

Росреестр заключает соглашения с многофункциональными центрами о приеме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В настоящее время такие соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации.

В соответствии с соглашениями сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».

Соглашения между Росреестром и МФЦ находятся в стадии согласования в Республике Крым, Забайкальском крае, в Мурманской области, городах Москве и Севастополе.

По материалам Управления Росреестра по Ивановской области

ключевые слова: Росреестр Дальний Восток земля гектар МФЦ
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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  • 
								
									Nerfogyb								
							
    • 
							
  • вчера, 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вот спасибо, осчастливили. Получу землю, буду каждые выходные летать на самолете, капусту поливать на новом огороде.
    

    
А если серьезно: где взять деньги на переезд? удастся ли найти работу на новом месте? на какие средства обустраивать эту землю? Увы, такие "безвозмездные" предложения нам не по карману.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ivan37RUS								
							
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  • вчера, 20:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Там каждый год наводнения								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсегдаПрав								
							
    • 
							
  • вчера, 20:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							По цене 1 перелета можно свободно купить 
    
2 гектара рядом с Волгой в Ивановской области.
    
И сразу в собственность. 
    
Выше 100 метров над уровнем моря.
    
Даже при новом Потопе не зальёт!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
    • 
							
  • вчера, 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На Дальнем Востоке уже давно все земли арендованы китайцами,да и правильно здесь пишут,что туда еще добраться надо,мы здесь уже урожай снимаем,а ДВ только посевную начинает...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Болдырев								
							
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  • вчера, 22:01
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    • 
										+1
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							А на Луне не предлагают бесплатно? А то мистер Хоуп дорого просит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									юстас алекс								
							
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  • сегодня, 08:56
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    • 
										+1
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							на дальнем  востоке  бесплатно 
    
надо  серегу  жубаркина  туда  ..тогда  все  раскупят  разом и  еще сверху  дадут
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • сегодня, 11:32
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							Как всегда, местным дебилам-комментаторам всё не так. Вас что кто-то заставляет? Не хотите-не берите
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 17:50
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							Каждый видит в другом свою доминанту))))) Так что если вы являетесь дебилом, не надо думать так про всех.  Лучше принять успокоительное)))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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