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Каждый ивановец сможет получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке
Росреестр заключает соглашения с МФЦ о приеме заявлений на получение «дальневосточного гектара»
Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.
Росреестр заключает соглашения с многофункциональными центрами о приеме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В настоящее время такие соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации.
В соответствии с соглашениями сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».
Соглашения между Росреестром и МФЦ находятся в стадии согласования в Республике Крым, Забайкальском крае, в Мурманской области, городах Москве и Севастополе.По материалам Управления Росреестра по Ивановской области
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А если серьезно: где взять деньги на переезд? удастся ли найти работу на новом месте? на какие средства обустраивать эту землю? Увы, такие "безвозмездные" предложения нам не по карману.
2 гектара рядом с Волгой в Ивановской области.
И сразу в собственность.
Выше 100 метров над уровнем моря.
Даже при новом Потопе не зальёт!
надо серегу жубаркина туда ..тогда все раскупят разом и еще сверху дадут