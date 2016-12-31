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вчера, 16:59
В 2016 году из исправительных учреждений региона освободилось почти 3 тысячи осужденных
В прошлом году из исправительных учреждений Ивановкой области освободилось 2779 осужденных. Из них 1373 человека нуждались и получили помощь по бытовому и трудовому устройству. Такие данные привел заместитель председателя регионального правительства Сергей Зобнин на сегодняшней коллегии УФСИН области по итогам работы в 2016 году.
ключевые слова: УФСИН осужденные освобождение
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