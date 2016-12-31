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вчера, 16:52
Суд на 30 тысяч рублей оштрафовал ивановца, прятавшегося от военкомов 8 лет
В областном центре вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в уклонении от призыва на военную службу. Уклонист прятался от военкомов 8 лет - с мая 2008-го по май 2016 год. Никаких оснований от освобождения от службы при этом не имел. В конце концов его нашли и привлекли к уголовной ответственности.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, суд вынес ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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