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По факту избиения школьным охранником ребенка в Кохме полиция и СУ СКР проводят проверку
Ранее мы сообщали о разгоревшемся скандале в кохомской школе №7. Там охранник образовательного учреждения набросился на ученика 6-го класса, посчитав, что это именно он попал одной из гулявших во дворе девочек снежным комком в лицо. На глазах у других учеников охранник повалил мальчика в снег, тряс за шкирку, окунал лицом в сугроб, запихивал снег за шиворот. И даже, по словам самого шестиклассника, пнул его. Подробнее о скандальном инциденте можно узнать здесь.
И как нам только что сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, случившимся заинтересовались правоохранители. Сейчас по данному факту полицией проводится предварительная проверка. Региональное СУ СКР также проводит доследственную проверку по факту превышения охранником полномочий при выполнении своих обязанностей, что повлекло нарушение прав несовершеннолетнего.
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мужик все правильно сделал.
щенков, охреневших от своей безнаказанности, надо учить!!!