Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 16:38

По факту избиения школьным охранником ребенка в Кохме полиция и СУ СКР проводят проверку

ВИДЕО


Ранее мы сообщали о разгоревшемся скандале в кохомской школе №7. Там охранник образовательного учреждения набросился на ученика 6-го класса, посчитав, что это именно он попал одной из гулявших во дворе девочек снежным комком в лицо. На глазах у других учеников охранник повалил мальчика в снег, тряс за шкирку, окунал лицом в сугроб, запихивал снег за шиворот. И даже, по словам самого шестиклассника, пнул его. Подробнее о скандальном инциденте можно узнать здесь.

И как нам только что сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, случившимся заинтересовались правоохранители. Сейчас по данному факту полицией проводится предварительная проверка. Региональное СУ СКР также проводит доследственную проверку по факту превышения охранником полномочий при выполнении своих обязанностей, что повлекло нарушение прав несовершеннолетнего.



ключевые слова: школа ребенок охранник избиение полиция
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1776
  • 7







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (7)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ухх								
							
    • 
							
  • вчера, 22:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							правильно сделал,так с этими неучами и надо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									свои								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							чем занимается прокуратура и ск, удивительно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Orbit								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Впечатление, что комментарии под это темой на сайте пишут всем чопом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									cornholio								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							он теперь чтобы отомстить охраннику еще скажет что он его изнасиловал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Trololo								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На видео видна бутылка пива и скорее всего она не охранника. Второй момент - кто снимал видео, скорее всего друг мальчика (для чего он это делал?). Третий момент - по какой причине произошел инцидент (судя по выражению лица мальчика и, учитывая его подростковый возраст и определенное состояние после пива, скорее всего он же и спровоцировал). Четвертый - ой, чистым снежком в мальчика покидали, эка беда, может это новый метод закаливания в этой школе, чтобы не болели хлопцы, а росли сильными и стойкими! А вообще, уже любые пустяковые видео делают, лишь бы не показывать действительно наболевшие темы: живодерство, беспредел и коррупцию и т.д.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									будь в тренде								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							охраннику удачи!!!
    
мужик все правильно сделал.
    
щенков, охреневших от своей безнаказанности, надо учить!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							кто то видел избиение?! я нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
				
сегодня, 16:18

				

				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							642						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
сегодня, 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1898						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
				
сегодня, 13:07

				

				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2079						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин ушел в отставку
				
сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4270						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							12047						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4010						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9666						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9637						
    •