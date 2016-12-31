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вчера, 16:24
В Ивановской области двое мужчин надругались над психически больной женщиной
И прострелили ногу мужчине, требуя с него расписки о передачи имущества и денег
Преступление было совершено в марте 2016 года. Двое жителей Ивановской области применили в отношении женщины, страдающей психическим заболеванием, сексуальное насилие.
Через некоторое время они же, прихватит «на дело» приятеля, избили знакомого, а затем выстрелили ему в ногу из пневматического ружья. Так они пытались заставить свою жертву написать не соответствующие действительности расписки о добровольной передаче одному из них имущества и денег в сумме 50 тысяч рублей.Несмотря на полное непризнание своей вины и всевозможное воспрепятствование производству по делу в ходе следствия и в суде, решением Пестяковского районного все трое были признаны виновными. В зависимости от роли каждого в совершении преступлений им назначено наказание в виде лишения свободы от 4 до 11 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: сексуальное насилие вымогательство ранение суд приговор
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Комментарии (3)
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- Вахтанг Камикадзевчера, 16:34Нда, кому и кобыла невеста, а кому и психбольная сексуальный объект. :) Экспертиза-то что написала по поводу вменяемости осужденных? :) Или как обычно, с сексуальными предпочтениями извращенцев по месту отбытия разбираться придётся? :)
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- Миха79вчера, 16:46Да,с такой статьей авторитетами нестанут.знаем таких,да мы,да я!7 ходок и все за солому.
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- vofchikвчера, 16:48На зоне "невестами" станут
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