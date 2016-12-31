В Ивановской области двое мужчин надругались над психически больной женщиной

И прострелили ногу мужчине, требуя с него расписки о передачи имущества и денег





Преступление было совершено в марте 2016 года. Двое жителей Ивановской области применили в отношении женщины, страдающей психическим заболеванием, сексуальное насилие.

Через некоторое время они же, прихватит «на дело» приятеля, избили знакомого, а затем выстрелили ему в ногу из пневматического ружья. Так они пытались заставить свою жертву написать не соответствующие действительности расписки о добровольной передаче одному из них имущества и денег в сумме 50 тысяч рублей.

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Несмотря на полное непризнание своей вины и всевозможное воспрепятствование производству по делу в ходе следствия и в суде, решением Пестяковского районного все трое были признаны виновными. В зависимости от роли каждого в совершении преступлений им назначено наказание в виде лишения свободы от 4 до 11 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.