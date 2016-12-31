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В Ивановской области задержали пьяного мужчину с патронами от пистолета
Изъятые боеприпасы отправлены на баллистическую экспертизу
Днем 24 января в дежурную часть отдела полиции был доставлен 47-летний житель села Писцово Комсомольского района. Мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен протокол об административном правонарушении.
При проведении личного досмотра правонарушителя полицейские обнаружили и изъяли у него 5 пластиковых гильз к охотничьему оружию 12 калибра и 5 патронов с маркировкой Д-38, конструктивно схожих с патронами от пистолета.
В настоящее время изъятое передано в Экспертно-криминалистический центр области для проведения баллистической экспертизы. По факту незаконного хранения боеприпасов проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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