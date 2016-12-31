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вчера, 15:44
Власти: темпы роста платы ивановцев за коммунальные услуги ежегодно снижаются
Как сообщает комплекс развития инфраструктуры регионального правительства, темпы роста платы граждан за коммунальные услуги ежегодно снижаются. «В 2015 году средний индекс роста платы граждан по Ивановской области составлял 8,8%, в 2016 году – 4,3%. На 2017 год этот показатель установлен на уровне 3,8%».
Второй год подряд индекс роста платы граждан устанавливается ниже прогнозируемого уровня инфляции.
ключевые слова: ЖКХ коммунальные услуги тарифы плата
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Основными и наиболее очевидными демагогическими уловками служат скрытие истинного положения вещей, недомолвки, отказ от рациональной аргументации. Демагогические приёмы заканчиваются разочарованием и скептицизмом масс. Демагогия по своей сути представляет собой не что иное, как искажение истины. Поэтому разоблачить её может только истина, доведённая до народа. Необходимым условием борьбы с демагогией является открытость власти: массы должны обладать информацией, необходимой для принятия решения.
Наиболее общая форма демагогического приёма — намеренное нарушение логики, когда высказывание, внешне сохраняя логичность, фактически содержит логические ошибки.
Резюме - за три года "коммуналка" выросла почти на 18% (сложный процент), а доходы сократились на 12% (статистика).
заплатить за коммуналку народу нечем
ЗЫ либо с голоду подохнуть , либо коммунвльщикам последние штаны отдать