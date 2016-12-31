Власти: темпы роста платы ивановцев за коммунальные услуги ежегодно снижаются





Как сообщает комплекс развития инфраструктуры регионального правительства, темпы роста платы граждан за коммунальные услуги ежегодно снижаются. «В 2015 году средний индекс роста платы граждан по Ивановской области составлял 8,8%, в 2016 году – 4,3%. На 2017 год этот показатель установлен на уровне 3,8%».

Второй год подряд индекс роста платы граждан устанавливается ниже прогнозируемого уровня инфляции.

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