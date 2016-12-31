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Новости

вчера, 15:44

Власти: темпы роста платы ивановцев за коммунальные услуги ежегодно снижаются


Как сообщает комплекс развития инфраструктуры регионального правительства, темпы роста платы граждан за коммунальные услуги ежегодно снижаются. «В 2015 году средний индекс роста платы граждан по Ивановской области составлял 8,8%, в 2016 году – 4,3%. На 2017 год этот показатель установлен на уровне 3,8%».

Второй год подряд индекс роста платы граждан устанавливается ниже прогнозируемого уровня инфляции.



ключевые слова: ЖКХ коммунальные услуги тарифы плата
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • вчера, 16:00
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							А как при этом себя чувствует средняя зарплата ивановцев за последние два-три года, не подскажете? И желательно без учета чиновничества и примкнувшего к ним депутатского корпуса!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									zolton959@rambler.ru								
							
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  • вчера, 17:25
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							 Красиво сказано. И есть долгожданное слово снижается, и в тоже повышается меньшим процентом от большей суммы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Executor								
							
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  • вчера, 17:49
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							Тут в соседней ветке же новость, что плата за вывоз мусора подскочит, и для кого-то в разы. Какое уж тут понижение...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • вчера, 18:38
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							Демагогия (др.-греч. δημαγωγία «руководство народом; заискивание у народа») — набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону, с помощью теоретических рассуждений. Чаще всего применяется для достижения политических целей, в рекламе и пропаганде.
    
Основными и наиболее очевидными демагогическими уловками служат скрытие истинного положения вещей, недомолвки, отказ от рациональной аргументации. Демагогические приёмы заканчиваются разочарованием и скептицизмом масс. Демагогия по своей сути представляет собой не что иное, как искажение истины. Поэтому разоблачить её может только истина, доведённая до народа. Необходимым условием борьбы с демагогией является открытость власти: массы должны обладать информацией, необходимой для принятия решения.
    
Наиболее общая форма демагогического приёма — намеренное нарушение логики, когда высказывание, внешне сохраняя логичность, фактически содержит логические ошибки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • вчера, 18:42
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    • 
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							"В 2015 году средний индекс роста платы граждан по Ивановской области составлял 8,8%, в 2016 году – 4,3%. На 2017 год этот показатель установлен на уровне 3,8%".
    
Резюме - за три года "коммуналка" выросла почти на 18% (сложный процент), а доходы сократились на 12% (статистика).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Цугцванг Шахматидзе								
							
    • 
							
  • вчера, 19:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Товарищи, вы не поняли смысла. "Темпы роста снижаются". Но рост идет. Понятно? Читаем внимательней и вдумчивей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									KUfeg								
							
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  • вчера, 20:30
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А зарплата вообще не растет. Четыре года индексации не было. Ну, и чем бахвалится "региональное правительство"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 03:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это и есть обещанная путинская Стабильность, а "региональное правительство" тут только на подтанцовке...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									юстас алекс								
							
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  • сегодня, 09:01
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										0
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							сказали бы проще  
    
заплатить  за   коммуналку народу нечем 
    

    
ЗЫ либо  с голоду подохнуть  , либо коммунвльщикам последние штаны отдать 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

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сегодня, 16:18

				

				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
сегодня, 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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