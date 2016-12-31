Отделу полиции «Ивановский» требуются сотрудники

Требования к кандидатам, льготы и гарантии





Межмуниципальный отдел МВД России «Ивановский» проводит набор мужчин в отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции.

Требования к кандидатам:

- граждане Российской Федерации;

- возраст не моложе 18 и не старше 35 лет;

- служба в Вооруженных Силах;

- отсутствие судимости;

- образование не ниже среднего (полного) общего.

Льготы и гарантии:

- высокий уровень заработной платы;

- возможность карьерного роста;

- возможность получения образования в учебных заведениях;

- медицинское и санаторно–курортное обеспечение;

- страховые гарантии;

- вещевое обеспечение;

- пенсионное обеспечение.

Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, д. 76, кабинеты № 201 (отдел кадров), № 401 (отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции) или по телефонам 93-39-72, 93-39-83.

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