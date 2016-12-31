Новости
Отделу полиции «Ивановский» требуются сотрудники
Требования к кандидатам, льготы и гарантии
Межмуниципальный отдел МВД России «Ивановский» проводит набор мужчин в отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции.
Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации;
- возраст не моложе 18 и не старше 35 лет;
- служба в Вооруженных Силах;
- отсутствие судимости;
- образование не ниже среднего (полного) общего.
Льготы и гарантии:
- высокий уровень заработной платы;
- возможность карьерного роста;
- возможность получения образования в учебных заведениях;
- медицинское и санаторно–курортное обеспечение;
- страховые гарантии;
- вещевое обеспечение;
- пенсионное обеспечение.
Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, д. 76, кабинеты № 201 (отдел кадров), № 401 (отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции) или по телефонам 93-39-72, 93-39-83.
- оцените новость:
-
(0)
- 2932
- 4
Комментарии (4)
-
- Ивановский Магвчера, 15:56понаберут сейчас сотрудничков
-
- ВсегдаПраввчера, 16:45И всё мало?
-
- Кузьма Пруткоффвчера, 18:45Айн-цвай, полицай!
-
- ria66сегодня, 12:28судя по картинке в США их меньше всего на душу населения, но они всегда и везде, а у нас одни начальники в кабинетах строчат горы отчетов, по земле ходить некому
Новость дня
-
(0)
- 639
-
(0)
- 1898
-
(0)
- 2074
-
(9)
- 4268
-
(8)
- 12047
-
(1)
- 3873
-
(3)
- 4010
-
(0)
- 3245
-
(0)
- 9666
-
(2)
- 9637