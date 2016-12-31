Новости
вчера, 14:51
В Ивановской области хотят открыть региональное отделение движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия»
«Открытая Россия» - общественная организация, связанная с именем Михаила Ходорковского. Сейчас, по данным ивановского оппозиционного активиста Александра Румянцева, по местной инициативе планируется провести в нашем регионе учредительное собрание «Открытой России» с целью создания регионального отделения в Ивановской области.
ключевые слова: Михаил Ходорковский общественная организация "Открытая Россия"
- оцените новость:
-
(2)
- 1045
- 10
Комментарии (10)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Nagibator4000вчера, 15:30Я знаю, как нам обустроить Россию!
-
- foxвчера, 15:31Зачем она здесь? Ну прекрасно ведь знают кто он и что он делает и дают дабро на вот действие откровенно вражеской нам организации. зачем спрашивается?
-
- ник2шумвчера, 20:11"вражеской нам организации"... Fox, а кому это "нам"? И что значит "вражеская"? А как вам "ЕР"? Дружеская? А нам - нет!
-
- foxсегодня, 09:21Почитай для начала что такое компрадорская и национальная буржуазия, в чём их отличие. Далее почитай кто даёт разрешение на работу НКО или прочей общественной организации, кто несёт за это ответственность-возможно потом "дойдёт" мой первый коммент.
-
- BBПсегодня, 09:57Умрем за Вротенбергов и друга нашего, Асада.
-
- Энгельсвчера, 15:39А я думал, что для сидевших организация :)
-
- Abra Kadabraвчера, 16:13Ну хорош уже, хватит с нас уголовников в правительстве, когда уже это прекратится?
-
- KUfegвчера, 20:33Хорошее дело. Честным людям надо держаться вместе.
-
- pryoleg37вчера, 22:35Теперь понятно, кто есть кто... И чья контора БАРС,,,,,
-
- ᗒѠᗕсегодня, 08:38У ватнечков бомбануло.
Новость дня
сегодня, 16:18ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
-
(0)
- 642
сегодня, 14:0112 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
-
(0)
- 1898
сегодня, 13:07Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
-
(0)
- 2076
сегодня, 12:13Виталий Ильюшкин ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия
-
(9)
- 4270
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 12047
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3873
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4010
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3245
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9666
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9637