В Ивановской области хотят открыть региональное отделение движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия»





«Открытая Россия» - общественная организация, связанная с именем Михаила Ходорковского. Сейчас, по данным ивановского оппозиционного активиста Александра Румянцева, по местной инициативе планируется провести в нашем регионе учредительное собрание «Открытой России» с целью создания регионального отделения в Ивановской области.



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