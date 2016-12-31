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На одном из телеканалов вышел ролик, популяризирующий Ивановскую область
«Яркая, самобытная. Туристическая. Одна из самых маленьких и при этом одна из самых популярных – Ивановская область», - такими словами начинается видеоролик, опубликованный на YouTube телеканалом «Страна».
В клипе рассказывается о палехских лаковых миниатюрах, Левитановском Плесе и Бальмонтовской Шуе, об известных туристских брендах нашего региона. Конечно же, речь идет о бизнесе, производстве, в особенности – текстильной промышленности, индустриальных парках и т.д.
Для справки:
Общероссийский круглосуточный познавательный канал, входит в группу каналов «Цифровое Телевидение» ВГТРК и «Ростелеком». Телеканал «Страна» рассказывает о развитии регионов и их точках роста, крупных предприятиях и частных компаниях, масштабном бизнесе и эффективных стартапах, о людях, которые добились успеха в своем деле.
Видео с YouTube – телеканал «Страна»
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- ЙЯdЪсегодня, 08:41Ну, теперь народ попрет! Куда селить то будем?
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