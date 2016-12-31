На некоторых ивановских улицах хулиганы поджигают стихийные свалки





Сегодня во время рейда по улицам и дворам областного центра депутат городской думы Дмитрий Моисеенков обратил внимание специалистов управления благоустройства ивановской администрации на проблему с содержанием контейнерных площадок. Управляющие компании допускают образование навалов мусора, который хулиганы время от времени поджигают. Проверяющие зафиксировали такие факты на улицах Солнечной и Спортивной.

«Вопрос комплексный, надо работать с причиной этого явления, чтобы не допускать образования стихийных свалок. Будем решать проблему совместно с управление жилищно-коммунального хозяйства», - сообщил участвовавший в рейде начальник управления благоустройства Никита Воронов.

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