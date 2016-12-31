Новости
вчера, 14:14
На некоторых ивановских улицах хулиганы поджигают стихийные свалки
Сегодня во время рейда по улицам и дворам областного центра депутат городской думы Дмитрий Моисеенков обратил внимание специалистов управления благоустройства ивановской администрации на проблему с содержанием контейнерных площадок. Управляющие компании допускают образование навалов мусора, который хулиганы время от времени поджигают. Проверяющие зафиксировали такие факты на улицах Солнечной и Спортивной.
«Вопрос комплексный, надо работать с причиной этого явления, чтобы не допускать образования стихийных свалок. Будем решать проблему совместно с управление жилищно-коммунального хозяйства», - сообщил участвовавший в рейде начальник управления благоустройства Никита Воронов.
- оцените новость:
-
(0)
- 658
- 4
Комментарии (4)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Fantomasвчера, 14:56С точки зрения здравого смысла - это, безусловно, неправильно! Однако, это действенный способ привлечь внимание властей к творящемуся беспределу!
-
- Ktulhuвчера, 15:05Хулиганы жгут? До нашей администрации, как до Олимпа не докричишься. Вот и приходится простым мирянам жечь мусорные костры, чтобы обратить внимание одного из тех "чье имя запрещено произносить".
-
- Миха79вчера, 16:41"Надо работать,будем решать"а до этого вы чем занимались?если Б не поджигали так бы и незаметили,теперь разгребайте,решайте.
-
- vin-diezelсегодня, 14:18Сжечь мусор это как бы действенный метод. Можно и не вывозить
Новость дня
сегодня, 16:18ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
-
(0)
- 637
сегодня, 14:0112 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
-
(0)
- 1892
сегодня, 13:07Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
-
(0)
- 2073
сегодня, 12:13Виталий Ильюшкин ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия
-
(9)
- 4262
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 12047
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3873
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4010
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3245
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9666
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9637