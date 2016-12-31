Очень теплый воздух идет с Атлантики в Ивановскую область

В регионе прогнозируется резкое потепление





Согласно прогнозу ивановского гидрометцентра, в ночь на 27 января на территорию Ивановской области будет поступать теплый воздух с Атлантики. Ожидается повышение температуры воздуха на 10 и более градусов: по городу Иваново ночью – от минус 13 до минус 15 градусов, днем – от минус 6 до минус 8 градусов. По области ночью – от минус 11 до минус 16 градусов, днем – от минус 5 до минус 10 градусов.

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