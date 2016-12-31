Лыжные гонки на Кубок главы Ивановского района пройдут в деревне Мильцево





28 января в 11.00 в деревне Мильцево пройдут соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы Ивановского района.

Заезд участников осуществляется до 10.30 в молодежно-спортивный центр «Олимп» (регистрация и получение нагрудных номеров).

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

564