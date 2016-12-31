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вчера, 13:58
Лыжные гонки на Кубок главы Ивановского района пройдут в деревне Мильцево
28 января в 11.00 в деревне Мильцево пройдут соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы Ивановского района.
Заезд участников осуществляется до 10.30 в молодежно-спортивный центр «Олимп» (регистрация и получение нагрудных номеров).К участию приглашаются лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и при наличии соответствующей отметки. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 26 января на электронный адрес ivraisocsf@mail.ru. Более подробную информацию можно уточнить по телефону 32-50-48.
ключевые слова: спорт лыжные гонки Кубок
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