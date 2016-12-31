В Иванове наградят «триумфаторов»





В четверг, 26 января, в 18.00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится вручение премии «Триумф» «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново».

Напомним, ее удостаиваются граждане, добившиеся значительных успехов в области культуры и искусства. Впервые премия была учреждена в 1991 году, а вручалась в первый раз - в январе 1992 года по результатам прошедшего года. С этого времени по сегодняшний день общее количество награжденных составило 319 человек.

По традиции в 2017 году тем, кто удостоился звания «Лауреат городской премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново», кроме денежного вознаграждения, будут вручены серебряные знаки и именные свидетельства.

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