В Иванове пройдет митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда





В пятницу, 27 января, в 10.00 состоится возложение цветов к воинскому захоронению в местечке Балино областного центра.

В митинге запланировано участие Иванова Владимира Шарыпова, депутатов областной и городской думы, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов войны и труда.

Напомним, в настоящее время в Иванове проживают около 60 блокадников, 16 из них имеют медаль «За оборону Ленинграда».

Для справки:

В годы войны в кольце блокады оказались 3 миллиона граждан. Только от голода умерли 640 тысяч. В те годы 30 тысяч человек из Ленинграда прибыли в Иваново, из них 5 тысяч – дети.

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