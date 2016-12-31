В Ивановской области школьный охранник избил ученика 6-го класса из-за снежка

Одноклассники мальчика сняли всё это на ВИДЕО





Шокирующий случай произошел в самом конце прошлого года в кохомской школе №7. Школьный охранник избил ученика 6-го класса. Причем, мальчик был совершенно ни в чем не виновен.

Об этой вопиющей истории нам рассказали родители 12-летнего Кирилла, которые, не дождавшись публичных извинений от охранника, посмевшего поднять руку на их ребенка, пришли в нашу редакцию с желанием предать огласке весь этот кошмар. Чтобы он стал уроком для всех остальных сотрудников ЧОПов, работающих в школах.

По словам родителей, дело было так. После предновогоднего мероприятия, ученики 6-го класса 7-й школы города Кохмы выбежали на школьный двор поиграть в снежки. Во время игры снежный комок попал одной из девочек в лицо. Школьный охранник, находившийся почему-то в это время на улице, а не внутри учебного учреждения, увидел это. И посчитал, что снежок в лицо девочке запустил именно Кирилл. Мужчина тут же набросился на мальчика, повалил его в снег и начал довольно жестко, что называется, мутузить ребенка, окуная его голову в сугроб. Впоследствии мальчик жаловался и на реальные удары, которые наносил этот ему взрослый мужчина, находившийся при исполнении своих обязанностей по охране школы и школьников.

Как позже выяснилось, Кирилл оказался ни в чем не виноват, снежок запустил не он. Снежный комок кинул другой мальчик и случайно попал в лицо девочке.

Узнав о произошедшем, родители Кирилла были настолько возмущены, что потребовали от охранного агентства школы хотя бы уволить неуравновешенного сотрудника. В ответ из ЧОПа им пришла бумага, что охранник дисциплинарно наказан – его лишили месячной премии. Из школы, конечно, перевели на другой объект. И всё. На предложение публично извиниться перед мальчиком, который считает себя в некотором роде опозоренным (избиение происходило на глазах одноклассников) охранник, со слов родителей, заявил буквально следующее: «Как же я, взрослый мужчина, буду извиняться перед каким-то маленьким мальчиком». Мол, письменной реакции охранного агентства достаточно.

Подробности этой истории и ее сегодняшнее продолжение смотрите в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».

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