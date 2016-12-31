Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 13:03

В Ивановской области школьный охранник избил ученика 6-го класса из-за снежка

Одноклассники мальчика сняли всё это на ВИДЕО


Шокирующий случай произошел в самом конце прошлого года в кохомской школе №7. Школьный охранник избил ученика 6-го класса. Причем, мальчик был совершенно ни в чем не виновен.

Об этой вопиющей истории нам рассказали родители 12-летнего Кирилла, которые, не дождавшись публичных извинений от охранника, посмевшего поднять руку на их ребенка, пришли в нашу редакцию с желанием предать огласке весь этот кошмар. Чтобы он стал уроком для всех остальных сотрудников ЧОПов, работающих в школах.

По словам родителей, дело было так. После предновогоднего мероприятия, ученики 6-го класса 7-й школы города Кохмы выбежали на школьный двор поиграть в снежки. Во время игры снежный комок попал одной из девочек в лицо. Школьный охранник, находившийся почему-то в это время на улице, а не внутри учебного учреждения, увидел это. И посчитал, что снежок в лицо девочке запустил именно Кирилл. Мужчина тут же набросился на мальчика, повалил его в снег и начал довольно жестко, что называется, мутузить ребенка, окуная его голову в сугроб. Впоследствии мальчик жаловался и на реальные удары, которые наносил этот ему взрослый мужчина, находившийся при исполнении своих обязанностей по охране школы и школьников.

Как позже выяснилось, Кирилл оказался ни в чем не виноват, снежок запустил не он. Снежный комок кинул другой мальчик и случайно попал в лицо девочке.

Узнав о произошедшем, родители Кирилла были настолько возмущены, что потребовали от охранного агентства школы хотя бы уволить неуравновешенного сотрудника. В ответ из ЧОПа им пришла бумага, что охранник дисциплинарно наказан – его лишили месячной премии. Из школы, конечно, перевели на другой объект. И всё. На предложение публично извиниться перед мальчиком, который считает себя в некотором роде опозоренным (избиение происходило на глазах одноклассников) охранник, со слов родителей, заявил буквально следующее: «Как же я, взрослый мужчина, буду извиняться перед каким-то маленьким мальчиком». Мол, письменной реакции охранного агентства достаточно.

Подробности этой истории и ее сегодняшнее продолжение смотрите в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: школа ученик охранник
  • оцените новость:
  • (5)
  • 6560
  • 41







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (41)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • вчера, 13:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну даже если он залепил этим снежком в охранника это не повод вот так долбить его головой в сугроб, тут даже для сопливого охранника человек опустился очень сильно на уровень 12 летнего.  Ну тут штраф в пользу родителей -по другому никак, ну и увольнение с места работы-само собой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • вчера, 18:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А он его  точно долбил? Вы видели сами? Сначала надо разобраться, а потом выводы делать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а с какого перепуга этот малолетка имел право кинуть снежком в охранника? он ему друг-сват-брат?!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Сан Саныч								
							
    • 
							
  • вчера, 13:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Снежок это последняя капля была,всем известно какие дети сейчас идиоты которые слов не понимают,а  понимают только силу,так,что я на стороне охранника,не надо его строго наказывать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									volgodon								
							
    • 
							
  • вчера, 13:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поддержу, т.к. такая версия тоже вполне правдоподобная. Вызывает сомнения, что мутузил просто так на ровном месте из-за "случайного снежка", да еще и "не того мальчика". Не думаю, что по такой ерунде стал бы гоняться взрослый мужик и тыкать в снег школьника. Если только он не идиот (хотя скорее нет чем да)  Возможно лукавят детки и имеет место п...жь и провокация. А родители в такой ситуации поверят своему чаду и это понятно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 15:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо было не башкой в сугроб тыкать. :) Надо было ж...пой посадить, по старой народной традиции. :) Пусть охладится, подумает. :) Ежели пацан нормальный, то воспалительный процесс в органах малого таза да нервах седалищных вылечить не сильно просто, да и болезненное это дело. :) Запомнит хорошо и надолго. :) А ежели "петушок", так там очень весёлое зрелище будет. :) Короче, самоликвидируется. :) Очень интересным способом. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • вчера, 13:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Только в жестких столкновениях, приближенных к боевым действиям, воспитывается настоящий мужской характер. Тем более пацану уже 12 лет. А тут сразу родители набежали, как же, посмели обидеть их чадушку ((( А что случилось-то? Не убили, даже не покалечили. Подумаешь, пару тумаков огреб. Сразу развели вонь на всю ивановскую. Кто теперь из этого пацана вырастит? Слюнтяй и недотепа, не способный ни за себя постоять, ни других защитить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Обидульки								
							
    • 
							
  • вчера, 13:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я посмотрю на Вас когда Вашего ребенка, какой то урод будет издеваться на глазах других. И как Вы все будете реагировать. Я бы на месте родителей, сразу в прокуратуру заяву написала...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • вчера, 14:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во, еще одна тупая "Яжемать" ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • вчера, 15:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я бы посмотрел на Вас если бы вашему ребенку такой недотепа шестилетний приставал и издевался, снежком в глаз попал, которому по барабану все замечания взрослых дядек и тетек.
    
Все правильно мужик сделал, накормил снегом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vvs77778								
							
    • 
							
  • вчера, 22:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							избиеный улыбается!! Довели мужика, Вы сначала примите участие в воспитании своих детей, а потом реагируйте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							быдло ребенок								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Михаил Пермяков								
							
    • 
							
  • вчера, 13:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ещё лучше узнать кто такой и где бывает и намакать в сугроб.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Prohozhy								
							
    • 
							
  • вчера, 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хотел бы отметить, что в такой ситуации родители встанут на сторону своего чада вне зависимости от того, прав он или нет. В результате, дети подчастую развращены безнаказанностью. И что делать, если один ребенок причиняет вред другому, не обращая внимания на замечания - смотреть? Это же ведь тоже чей-то ребенок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Morozzz								
							
    • 
							
  • вчера, 14:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зато друзья сразу стали снимать на телефон прежде чем заступаться.
    
А детки тоже разные бывают , неизвестно как все на самом деле было.
    
Нынче дети могут и матом послать и  школьной уборщице в ноги плюнут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ghfdlf								
							
    • 
							
  • вчера, 14:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не "люблю" охранников,но дети реально дебилы.Я учился в 90х  и всякое было, иногда жуть просто и никаких охранников ,но даже тогда человечности в подростках было больше, а сейчас не вижу у них моральных принципов у большинства.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ghfdlf								
							
    • 
							
  • вчера, 22:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто минус поставил да пошёл тот в шк 42. 1993 год Тогда ты узнаешь,что такое АД								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ivan37RUS								
							
    • 
							
  • вчера, 15:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Понаберут в охрану всякую тупизну								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ivan37RUS								
							
    • 
							
  • вчера, 15:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ошибся. Это пиар ход. ТоварисЧ уже в федеральных новостях.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • вчера, 15:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							1								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									будь в тренде								
							
    • 
							
  • вчера, 16:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и ГДЕ избиение???
    
окунул мордой в снег, намылил "харю" снегом..
    
а бутылка из под пива рядом никого не смутила?? может этот "ребеночек" пивко посасывал и смелости прибавилось??
    
телесных повреждений охранник не нанес, мордой в снег - это не избиение!!
    
нечего гнать на охранника!! 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Abra Kadabra								
							
    • 
							
  • вчера, 16:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я бы охранника потом так же снегом при всех накормил и всего делов. Он кто? Педагог? Учитель? Какой-то опе3дал из не пойми какой шараги "ЧОПа" издевается над детьми. Я не вижу на видео ни предупреждений, ни просьб перестать что-то делать. На видео факт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • вчера, 16:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							конечно не видишь, и не увидишь ни когда и не узнаешь предысторию, зачем выкладывать лишнюю информацию опровергающую нужную								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									7777777777								
							
    • 
							
  • вчера, 16:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дяденька всё правильно сделал, а пиzдюку ремня прописать..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • вчера, 17:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уволить быдло охранника без права работать в ЧОПах								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ivan37RUS								
							
    • 
							
  • вчера, 17:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот и проверочки в чоп "организовались"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ctrannaja								
							
    • 
							
  • вчера, 18:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему то все  согласны с тем что ребенок-дебил,а вот что охранник дебил почему то никто не допускает.Нормальный человек не будет налетать на ребенка.Как бы там ни было,есть масса других способов воздействия на детей.Родители еще долго ждали,с этим видео сразу надо было в прокуратуру идти.Сегодня снега ему захотелось напихать пацану за шиворот,а завтра будем плакать всей областью об очередной изнасилованной девочке.На видео факт насилия не допустимый по отношению к ребенку,и не важно в какой форме он выражается!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • вчера, 18:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто из этого пацана вырастет? Мужик ли? В 12 лет к папе с мамой побежал((( 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 18:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, просто картина залупающегося малолетнего выблядка всем хорошо знакома. :) Дозой решил разжиться, сам аль с мамашкой-одиночкой напару. :) Вот и решил спровоцировать дяденьку-охранника, который ежели ему ответит, то его проверяющие замучают, вот. :) Всем этот способ прессовки знаком и достал изрядно. :) По-этому и написал выше, что делать. :) Способ проверенный не одним поколением мужиков. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ты сама себе веришь? еще одна яжемамаша нарисовалась								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 19:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							правильно сделал. а то этот юнец полюбому в охранника кидался...не имея на это права								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 20:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На пустом месте вони столько. На видео - охранник в шутку сыпанул ему снег за шиворот. мальчик потом встал и с улыбкой пошел. Ничего страшного не случилось. Помню, в детстве, когда мы бегали в колхозный сад воровать фрукты, сторож в нас палками и камнями кидал. А один раз в кого-то солью выстрелил. И ничего! И родителям в голову бы не пришло жаловаться в прокуратуру.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 20:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Огласке предают, а не "придают".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ZUMER								
							
    • 
							
  • вчера, 20:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В полицию заявление + видео туда, уголовным делом пахнет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ivan37RUS								
							
    • 
							
  • вчера, 20:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какая реклама для чоп Барс-37!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									есть вопрос								
							
    • 
							
  • вчера, 21:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							удивляет, как дружно все встали  на защиту дебильного охранника и раздают советы по воспитанию детей. интересно , эти люди своих чад тоже лупят и публично тычут носами в сугробы ? 
    
неужели у людей нет ни капли сострадания к беззащитному ребенку , даже если допустить , что он что-то сделал не так ?
    
охранник безусловно заслуживает уголовного дела , а охранное предприятие материальной ответственности   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Венглинский								
							
    • 
							
  • сегодня, 06:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ситуация до конца не понятная бывают и охранники не от мира сего но то что сейчас дети в большинстве полные ди...ы это да их развратила безнаказанность и поощрение их аморального поведения со стороны родителей и государства. раньше попробуй шуметь на уроке или перемене сразу отхватишь от учителя или завуча и это считалось норм ты понимал что не прав и желания жаловаться не было зато было уважение ну на крайняк страх и уважение к учителям и  дисциплина. Учились и вырос тали людьми с моральными принципами, совестью, правильным восприятием жизни. А сейчас что учителя могут обматерить сорвать урок пнуть а попробуй он ответить так сразу родителя набегут организации по зашите прав ребенка, прокуратура  набежит и посадят учителя. И так то почти не осталось достойных учителей  так хотят наверное что бы в итоге дебилы учили дебилов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какие родители, такие и дети. К моей соседке внучка приехала, подружилась с мальчиком и решила остаться у бабушки в школу ходить. так через полгода уехала. Была в ужасе: "дети" посреди урока могли встать и уйти или ходить по классу. Перебивали учителя, что-то выкрикивали, не давая ей говорить. Девочка поняла, что ничему не научится и уехала к маме. И это в сельской школе! А что же творится в городе - трудно представить, там детки более "продвинутые". Родители совсем не воспитывают детей. При них пьют, матерятся, плохо высказываются в адерс педагогов, обсуждая их. Конечно, ребенок возомнит себя всемогущим.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Венглинский								
							
    • 
							
  • сегодня, 06:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В 2012 году лично наблюдал как 6 ти клашка к прохожим мужикам прилично одетым приставал матерился на них пинал. Во общем один мужик решил его проучить за ним погнался тот за дом свернул ну я смекнул что что то тут не то и с друганом прошлись а там этот пиз...к мелач и 4  парней по старше прессуют мужика на деньги. Вот Вам и они же дети 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Классика жанра - шакалы, гондоны, они толпой нападают, поодиночке ссат. :) Если уж напали, отходите спиной вперёд, контролируя обстановку и не допуская захода за спину. :) В лучшем случае, бросятся под ноги, упадёте - запинают. :) Бить лучше в пах, повыше лобковой кости - это их слабое место, воспалено постоянно, очень больно им будет. :) Пендель по раздолбанному анусу тож неплохо, только спереди ногой в промежность ещё попасть надо, тренировка нужна. :) Нож неплохо действует - ни в коем случае не колющий удар, вышибут, режущий, поверхностный. :) По венам в паху. :) Попасть несложно, действует на зверьё безотказно. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									cornholio								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							того бомжа бы еще сюда, чтобы пендалей надавал пи3дюку)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
				
сегодня, 16:18

				

				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							642						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
сегодня, 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1898						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
				
сегодня, 13:07

				

				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2076						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин ушел в отставку
				
сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4270						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							12047						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4010						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9666						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9637						
    •