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Новости

вчера, 12:49

В Ивановской области начали переименовывать населенные пункты

Примеры


Депутаты Ивановской областной думы занялись переименованиями. Пока в первом чтении исправлены «технические ошибки» в наименованиях населенных пунктов Ильинского, Пестяковского, Пучежского и Шуйского районов. Так, «Большая Протасиха» станет «Протасихой Большой», в «Чернышове» изменится шестая буква и оно станет именоваться «Чернышево», «Южково» станет «Юшковым».



ключевые слова: областная дума депутаты населенные пункты переименования
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Олесь 								
							
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  • вчера, 12:58
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    • 
										+1
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							кто мне скажет,для чего это надо!? особенно это касается Большой Протасихи,перемена местами разве что то изменится.Людям наверно придется менять документы !?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • вчера, 13:01
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    • 
										+1
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							"...в «Чернышове» изменится шестая буква и оно станет именоваться «Чернышево» - дожили! Барсики уже в пределах девяти не могут буковки сосчитать)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 13:03
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    • 
										+1
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							Наконец то депутаты занялись большими и животрепещущими делами!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 13:08
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    • 
										+1
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							Очень важное и своевременное решение!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • вчера, 14:19
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    • 
										+1
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							Депутатам больше денег девать щас некуда! Надо сделать главное дело,которое пойдет на пользу жителям!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
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  • вчера, 15:42
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							Ну наконец-то!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 17:02
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							Можно еще порешать!деревня Буньково!местные делают ударение на 1 слог БУньково,а не местные на бунькОво,тоже "важная"работа,так же говорят ЛЕжнево и лежНево,заняться вам больше нечем?Путин прикажет-дураки найдуться.но он пока не приказал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • вчера, 17:35
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    • 
										+1
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							Сначала склонили Иваново  как вздумалось,теперь до деревень добрались...деньги правят балом)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									есть вопрос								
							
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  • вчера, 21:31
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    • 
										0
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							а когда будем переименовывать Иваново в Иваново-Вознесенск ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
				
сегодня, 16:18

				

				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
сегодня, 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
				
сегодня, 13:07

				

				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин ушел в отставку
				
сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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