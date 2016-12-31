В Ивановской области начали переименовывать населенные пункты

Примеры





Депутаты Ивановской областной думы занялись переименованиями. Пока в первом чтении исправлены «технические ошибки» в наименованиях населенных пунктов Ильинского, Пестяковского, Пучежского и Шуйского районов. Так, «Большая Протасиха» станет «Протасихой Большой», в «Чернышове» изменится шестая буква и оно станет именоваться «Чернышево», «Южково» станет «Юшковым».

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