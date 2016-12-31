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вчера, 12:49
В Ивановской области начали переименовывать населенные пункты
Примеры
Депутаты Ивановской областной думы занялись переименованиями. Пока в первом чтении исправлены «технические ошибки» в наименованиях населенных пунктов Ильинского, Пестяковского, Пучежского и Шуйского районов. Так, «Большая Протасиха» станет «Протасихой Большой», в «Чернышове» изменится шестая буква и оно станет именоваться «Чернышево», «Южково» станет «Юшковым».
ключевые слова: областная дума депутаты населенные пункты переименования
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Комментарии (9)
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- Олесьвчера, 12:58кто мне скажет,для чего это надо!? особенно это касается Большой Протасихи,перемена местами разве что то изменится.Людям наверно придется менять документы !?
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- 123123вчера, 13:01"...в «Чернышове» изменится шестая буква и оно станет именоваться «Чернышево» - дожили! Барсики уже в пределах девяти не могут буковки сосчитать)))
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- ЙЯdЪвчера, 13:03Наконец то депутаты занялись большими и животрепещущими делами!
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- Коренной Кохомчанинвчера, 13:08Очень важное и своевременное решение!
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- Makar37вчера, 14:19Депутатам больше денег девать щас некуда! Надо сделать главное дело,которое пойдет на пользу жителям!
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- Alex100вчера, 15:42Ну наконец-то!
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- Миха79вчера, 17:02Можно еще порешать!деревня Буньково!местные делают ударение на 1 слог БУньково,а не местные на бунькОво,тоже "важная"работа,так же говорят ЛЕжнево и лежНево,заняться вам больше нечем?Путин прикажет-дураки найдуться.но он пока не приказал.
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- kardiotonikвчера, 17:35Сначала склонили Иваново как вздумалось,теперь до деревень добрались...деньги правят балом)))
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- есть вопросвчера, 21:31а когда будем переименовывать Иваново в Иваново-Вознесенск ?
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