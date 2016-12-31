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вчера, 12:40
Депутатов, работающих в Ивановской областной думе за зарплату, станет больше
Сегодня на заседании Ивановской областной думы во втором чтении был принят закон, увеличивающий численность «профессионалов» с 15 до 16 человек. По словам спикера Виктора Смирнова, это вызвано необходимостью уделять особое внимание проблемам городской инфраструктуры и проблемам коммунального хозяйства. В думе комментируют, что добавленный кандидат не увеличит фонд оплаты труда.Следовательно, напрашивается вывод, уменьшится сама депутатская зарплата.
ключевые слова: областная дума депутаты зарплата
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Комментарии (4)
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- ЙЯdЪвчера, 13:14Кто бы сомневался. Народ даже догадывается кто будет этим платным депутатом.
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- sanchez_vвчера, 13:23А может зарплату всех депутатов считать по показателям качества их работы? Все что выше МРОТ начислять за достижения целей. Может тогда и не будет необходимости в новых "профессионалах"? Может и текущие хорошо начнут справляться и можно будет кого-то сократить?
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- Александра Васильевавчера, 21:50Соглашусь с Вами. Например, у учителей зарплата состоит из оклада, который начисляется за учебную нагрузку, и стимулирующих выплат - по итогам работы за предыдущий учебный год. Вот и депутатам надо сделать так.
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- Эрих Возервчера, 13:49Если бы они ещё отвечали этой зарплатой за свои комментарии и решения
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