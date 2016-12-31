Депутатов, работающих в Ивановской областной думе за зарплату, станет больше





Сегодня на заседании Ивановской областной думы во втором чтении был принят закон, увеличивающий численность «профессионалов» с 15 до 16 человек. По словам спикера Виктора Смирнова, это вызвано необходимостью уделять особое внимание проблемам городской инфраструктуры и проблемам коммунального хозяйства. В думе комментируют, что добавленный кандидат не увеличит фонд оплаты труда.Следовательно, напрашивается вывод, уменьшится сама депутатская зарплата.



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