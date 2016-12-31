В Ивановском онкодиспансере состоится День открытых дверей

Телефоны для предварительной записи





4 февраля с 09:00 до 14:00 в поликлинике Ивановского онкологического диспансера состоится День открытых дверей для жителей региона. Об этом сообщает департамент здравоохранения.

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В рамках Дня будет работать рентгенологическая служба, цитологическая лаборатория, а также врачи ультразвуковой диагностики. Консультацию смогут получить только те пациенты, которые предварительно записались по телефонам регистратуры(предварительная запись проводится с 15:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).